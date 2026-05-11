Ο Σίριλ Ντέσερς σε συνέντευξή του στη Σκωτία τόνισε ότι δεν μετάνιωσε που αποχώρησε από τη Ρέιντζερς για τον Παναθηναϊκό.

Ο Σίριλ Ντέσερς ήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Σπόρτινγκ.

Ο 31χρονος (8/12/94) διεθνής Νιγηριανός φορ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σκωτία, μίλησε για τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί στη Ρέιντζερς και τον οδήγησαν ν' αποδεχθεί την πρόταση του τριφυλλιού. Ο Ντέσερς, ο οποίος είχε 116 αγώνες, με 52 γκολ (τα 29 την περασμένη σεζόν) και 17 ασίστ στη Σκωτία, κλήθηκε να μιλήσει για την κατάσταση στην πρώην ομάδα του μετά την απώλεια του φετινού πρωταθλήματος και την ήττα στο ντέρμπι από τη Σέλτικ.

Στη διάρκεια της συνέντευξης εξήγησε γιατί αποχώρησε και πως αποφάσισε να μετακομίσει στο τριφύλλι, όπου διανύει μία δύσκολη σεζόν, εξαιτίας των συνεχόμενων τραυματισμών. Με αποτέλεσμα ο παίκτης που ήρθε για βασικός φορ να έχει μόλις 8 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 ασίστ.

«Το καλοκαίρι του 2024 ήρθε ένα μπερδεμένο μήνυμα στον ατζέντη μου, ότι "είμαστε χαρούμενοι που δουλεύει σκληρά αλλά αν θέλει να φύγει κι αν έρθει μία καλή πρόταση τότε του επιτρέπουμε να φύγει".

Συνέχισα κι έβαλα 29 γκολ. Είχαν έρθει, ωστόσο, μερικοί σύλλογοι. Ήρθε η Ατλάντα Γιουνάιτεντ έπρεπε να αποφασίσω εντός 48 ωρών και είπα θα μείνω στη Ρέιντζερς.

Έμεινα, αλλά με την αλλαγή διοίκησης μου είπαν ότι αν θες να φύγεις Οκ. Δεν μου είπαν ότι θα είμαι ο πρώτος φορ. Υπήρχαν συζητήσεις όλο το περασμένο καλοκαίρι. Στο τέλος του καλοκαιριού πολλοί σύλλογοι μπορούν να μπουν στην ίδια κατηγορία. Ήρθε ο Παναθηναϊκός και είπα "μεγάλος σύλλογος, είναι η στιγμή να κάνω το επόμενο βήμα". Όταν σκοράρεις 52 γκολ σε δύο σεζόν, στα 30 σου χρόνια σκέφτεσαι τη διάρκεια του συμβολαίου, την κατάσταση του συλλόγου.

Έπειτα από δύο σεζόν ένιωσα ότι ο κύκλος κλείνει στη Ρέιντζερς. Δεν ένιωσα εμπιστοσύνη από τη διοίκηση και σκέφτηκα ότι θα είμαι στον πάγκο για όλη τη σεζόν. Ήταν καλή στιγμή, λοιπόν, όταν ήρθε ο Παναθηναϊκός.

Αυτή η σεζόν ήταν δύσκολη σεζόν με τους τραυματισμούς. Αλλά είμαι χαρούμενος με το βήμα που έκανα. Ο Παναθηναϊκός είναι ωραίος σύλλογος, με υπέροχους οπαδούς, έχει πίεση, καλή ατμόσφαιρα. Είναι το ίδιο με τη Ρέιντζερς.

Συζητούσαμε με τη σύζυγό μου και μου έλεγε "σου λείπει η Γλασκώβη;". Ναι, μου λείπει. Τώρα παίζω για τα πράσινα, αλλά τότε ξεκινάς στη Ρέιντζερς μαθαίνεις να μισείς το πράσινο. Θα επισκεφθώ σίγουρα την πόλη, το Άιμπροξ«.

