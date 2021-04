Η Άρσεναλ υποδέχεται τη Σλάβια την Πέμπτη (8/4, 22:00) για το πρώτο μεταξύ των δύο ομάδων ματς στα προημιτελικά του Europa League και η ομάδα της Πράγας ταξίδεψε στο Λονδίνο χωρίς τον Όντρεϊ Κούντελα.

Η UEFA τιμώρησε προσωρινά τον 34χρονο Τσέχο αμυντικό για τη ρατσιστική επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε ο μέσος της Ρέιντζερς, Γκλεν Καμαρά με ένα ματς και «την επιφύλαξη οποιασδήποτε απόφασης που μπορεί να ληφθεί στη συνέχεια» καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Το περιστατικό συνέβη στη ρεβάνς των δύο ομάδων για τους 16 και τόσο ο Φινλανδός, όσο και η ομάδα της Γλασκώβης το κατήγγειλαν ζητώντας χαρακτηριστικά από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να «μην το κρύψει κάτω από το χαλί»

Glen Kamara was heard shouting ‘Racist Racist’ at the touch line by the BT Sport commentary team pic.twitter.com/nHqXv8ircc

— Andrew Mulder McCoi5t E5q. (@ojmiester87) March 18, 2021