Ο Καμαρά ζήτησε τον αποκλεισμό της Σλάβια Πράγας από το Europa League (vid)

Η Ρέιντζερς ηττήθηκε στην έδρα της με 2-0 από την Σλάβια Πράγας κι αποκλείστηκε από την προημιτελική φάση του Europa League με συνολικό σκορ 3-1, σε ένα ματς που είχε πολύ μεγάλη ένταση και μετά το τέλος του, ειδικά μετά την καταγγελία του μέσου της Ρέιντζερς, Γκλεν Καμαρά, από τον αντίπαλό του, Οντρέι Κουντέλα για ρατσιστική επίθεση.

Ο Καμαρά όμως δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς ζήτησε κι από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να αποκλείσει τη Σλάβια Πράγας από τη συνέχεια του εφετινού Europa League μετά το συγκεκριμένο συμβάν.

Πάντως σκωτσέζικες αρχές έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες για το περιστατικό, ενώ το προσεχές διάστημα θα πάρουν κατάθεση κι από τον παίκτη της Σλάβια Πράγας, Οντρέι Κουντέλα, όταν αυτός θα βρεθεί στο Λονδίνο για τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Glen Kamara was heard shouting ‘Racist Racist’ at the touch line by the BT Sport commentary team pic.twitter.com/nHqXv8ircc

