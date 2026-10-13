Μία σειρά κωμικών λαθών έφερε το 2-0 για τη Σαμπάχ ενάντια στη Σλάβια Πράγας.

Η Σαμπάχ έγραψε ιστορία παίρνοντας την πρώτη της νίκη στο Champions League με θύμα της Σλάβια Πράγας, οι παίκτες της οποίας παρήγαγαν μία ασύλληπτη αλληλουχία λαθών που έφερε το 2-0 για τους Αζέρους στο 88ο λεπτό.

Μετά από βαθιά μπαλιά, ο Μάρκοβιτς έφτασε σχεδόν στη σέντρα για να γίνει κάτοχος της μπάλας, ωστόσο την έχασε και έδωσε την ευκαιρία στον Μίκελς να σουτάρει προ κενής εστίας από μακρινή απόσταση.

Και ενώ ο Μόζες φαινόταν πως θα απομακρύνει εύκολα, έχοντας προλάβει να βρεθεί στην περιοχή, απέτυχε με εγκληματικό τρόπο να διώξει, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα...