Σαμπάχ - Σλάβια Πράγας: Το γκολ για το 2-0 είναι η αποθέωση της γκάφας
Η Σαμπάχ έγραψε ιστορία παίρνοντας την πρώτη της νίκη στο Champions League με θύμα της Σλάβια Πράγας, οι παίκτες της οποίας παρήγαγαν μία ασύλληπτη αλληλουχία λαθών που έφερε το 2-0 για τους Αζέρους στο 88ο λεπτό.
Μετά από βαθιά μπαλιά, ο Μάρκοβιτς έφτασε σχεδόν στη σέντρα για να γίνει κάτοχος της μπάλας, ωστόσο την έχασε και έδωσε την ευκαιρία στον Μίκελς να σουτάρει προ κενής εστίας από μακρινή απόσταση.
Και ενώ ο Μόζες φαινόταν πως θα απομακρύνει εύκολα, έχοντας προλάβει να βρεθεί στην περιοχή, απέτυχε με εγκληματικό τρόπο να διώξει, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα...
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