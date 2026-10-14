Η νίκη έκπληξη της Σαμπάχ επί της Σλάβια Πράγας στο Champions League, εκτόξευσε τις πιθανότητες της Ελλάδας να καταλάβει την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.

Η Σαμπάχ έγραψε το βράδυ της Τρίτης (13/10) ιστορία στο Champions League, καθώς κατέγραψε τη πρώτη της νίκη στην διοργάνωση και παράλληλα έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα από το Αζερμπαιτζάν που πανηγυρίζει «τρίποντο» στα αστέρια.

Θύμα του συλλόγου από το Μπακού ήταν η πρωταθλήτρια Τσεχίας, Σλάβια Πράγας, με τη νίκη αυτή να πανηγυρίζεται έντονα και... στην Ελλάδα. Αυτό συνέβη, επειδή η ήττα αυτή μείωσε τις πιθανότητες της Τσεχίας να παραμείνει στην δέκατη θέση της βαθμολογίας της UEFA κατά 6,5% και παράλληλα αύξησε αυτες της χώρας μας κατά 4,8%,αλλά και της Δανίας κατά 1,6%.

Πλέον η χώρα μας είναι το μεγάλο φαβορί για να καταλάβει την 10η θέση στο πενταετές ranking, με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data να σημειώνει πως η ήττα-σοκ της Σλάβια, εκτόξευσε τις πιθανότητες της χώρας μας στο 59,1%, με τους Τσέχους από την πλευρά τους να περιορίζονται στο 24,1%.

Σχεδόν ανύπαρκτες μάλιστα χαρακτηρίζονται επί της ουσίας οι πιθανότητες της Πολωνίας, η οποία προς το παρόν μπορεί να προηγείται ελαφρώς της Ελλάδας στην κατάταξη, όμως αγωνίζεται με δυο λιγότερες ομάδες στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα πάντως, η Δανία έχει κερδίσει έδαφος, έχοντας τέσσερις εκπροσώπους, όλους στο Conference League και τη δεδομένη στιγμή έχει περίπου 16% ποσοστό επιτυχίας.

🇨🇿 Slavia's defeat in Baku cost Czechia -6.5% in the Top 10 race. Biggest winners? 🇬🇷 Greece (+4.8%) and 🇩🇰 Denmark (+1.6%)! A place in Top 10 guarantees the champion of that country to enter the 🔵 Champions League directly in 2028. 👉 Full coefficient race scenarios and projections available in our Simulator October 14, 2026

Θυμιζούμε πως η κατάληψη της 10ης θέσης από την χώρα μας στο τέλος της φετινής σεζόν θα είναι πολύ σημαντική, καθώς αυτό θα σημαίνει πως ο πρωταθλητής Ελλάδας της σεζόν 2027-2028 θα προκριθεί αυτόμα στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 2028-2029.

Η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 45.125 (4/5)

11. Πολωνία 45.125 (2/5)

12. Ελλάδα 45.012 (4/5)

13. Νορβηγία 38.612 (4/5)

14. Δανία 38.306 (4/4)