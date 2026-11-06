Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΟΦΗ επί της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι με 2-0.

Ο ΟΦΗ επέστρεψε στις νίκες στη League Phase του Εuropa League, καθώς επικράτησε της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι με 2-0 και εφτασε τους 6 βαθμούς.

Στο 26ο λεπτό, ο Ταξιάρχης Φούντας επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, με την μπάλα να «τραντάζει» το οριζόντιο δοκάρι. Οι Κρητικοί βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου, ο τερματοφύλακας της Χάποελ πραγματοποίησε ασταθή απόκρουση και ο Πούγγουρας, παίρνοντας το «ριμπάουντ», έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο 56' ο Tαξιάχης Φούντας με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά «τίναξε» τα δίχτυα των πρωταθλητών Ισραήλ και διαμόρφωσε το 2-0.

Τα highlights του Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ