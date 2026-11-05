Ο ΟΦΗ έφτασε στους 6 βαθμούς μετά το τέλος της 3ης αγωνιστικής και το Gazzetta σας θυμίζει στους πόσους βαθμούς κρίθηκε τις προηγούμενες σεζόν η πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League.

Ο Χρήστος Κόντης έχει θέσει ως στόχο την πρόκριση του ΟΦΗ στα νοκ άουτ του Europa League και συνεπως ο αγώνας με τη Χάποελ Μπερ Σεβά είχε χαρακτήρα τελικού. Οι Κρητικοί επί ημερών του Έλληνα τεχνικού έχουν μάθει να μην απογοητεύουν στα μεγάλα ματς και αυτό έγινε στο Βουκουρέστι, καθώς υπέταξαν τους πρωταθλητές Ισραήλ και έφτασαν τους 6 βαθούς.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες της πρώτης 8αδας προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλά ματς για τα Play Offs.

Tην πρώτη σεζόν του format της League Phase η 8η ομάδα είχε 14 βαθμούς, όπου η Ρέιντζερς πήρε την ισοβαθμία με Μπόντο Γκλιμτ, Άντερλεχτ και Στεάουα, ενώ η 24αδα κρίθηκε στους 10 πόντους, όπου προκρίθηκαν ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρ, όμως με τους ίδιους βαθμούς έμειναν εκτός η Μπράγκα και η Έλφσμποργκ, λόγω ισοβαθμιών.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο η Ρόμα τερμάτισε 8η με 16 βαθμούς, ενώ η 24αδα κρίθηκε... οριακά στους 9 πόντους, καθώς ήταν αρκετοί για την Μπραν, όχι όμως για τη Γιουνγκ Μπόις, η οποία αποκλείστηκε στην ισοβαθμία.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ