Οι δηλώσεις του Δημήτρη Νικολάου στην κάμερα της Magenta TV μετά την ήττα του ΟΦΗ από την Άντερλεχτ.

Ο ΟΦΗ δεν ήταν σε καλή βραδιά στο Παγκρήτιο Στάδιο και ηττήθηκε από την ανώτερη Άντερλεχτ με 3-1. Ο Δημήτρης Νικολάου ήταν βασικός για τους Κυπελλούχους Ελλάδας στην τριάδα των στόπερ και στις δηλώσεις του μετά το ματς στη Magenta TV τόνισε πως η ομάδα του θα παλέψει και τα τρία επόμενα ματς για την επίτευξη του στόχου της πρόκρισης.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Νικολάου

«Στο πρώτο μέρος δεν μπήκαμε καλά, δεχθήκαμε δύο γκολ. Στο δεύτερο μέρος είχαμε άλλη νοοτροπία και φάνηκε. Μειώσαμε και μετά κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε. Να κρατήσουμε το δεύτερο ημίχρονο και να δούμε τα λάθη μας στο πρώτο και γιατί μπήκαμε έτσι. Θα παλεύουμε κάθε ματς, είμαστε εδώ και θα κοιτάξουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση».