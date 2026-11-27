Κόντης: «Δεν υπήρχε συγκέντρωση, με Στουρμ και Λεχ Πόζναν θα ψάξουμε τους βαθμούς για την πρόκριση»
Ο ΟΦΗ δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ στον αγώνα με την Άντερλεχτ στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί από τους Βέλγους με 3-1. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης της ομάδας του και αναφέρθηκε στο ερχόμενο μεγάλο ματς με την Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ».
Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη Magenta TV
«Δεν ήταν καλή βραδιά. Δεν ήμασταν γενικά καλοί. Η συνολική εικόνα δεν ήταν καλή, από το πρώτο λεπτό δεν υπήρχε η απαραίτητη συγκέντρωση. Δεν ξέρω αν μας δυσκόλεψε η Αντερλεχτ ή αν φοβηθήκαμε. Συνολικά ήταν ένα μέτριο προς κακό παιχνίδι δικό μας και αναπόφευκτα δεχθήκαμε την ήττα.
Κρίμα που δεχθήκαμε ένα χαζό γκολ στο τέλος που ίσως να μετρήσει στο μέλλον. Τώρα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός με την Μπενφίκα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε συμπαγείς.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Αν χάσουμε, να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ. Σίγουρα στα δύο παιχνίδια με Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν θα ψάξουμε τους βαθμούς που θέλουμε για την πρόκριση».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.