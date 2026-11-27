Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά την ήττα του ΟΦΗ από την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο ΟΦΗ δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ στον αγώνα με την Άντερλεχτ στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί από τους Βέλγους με 3-1. Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης της ομάδας του και αναφέρθηκε στο ερχόμενο μεγάλο ματς με την Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ».

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στη Magenta TV

«Δεν ήταν καλή βραδιά. Δεν ήμασταν γενικά καλοί. Η συνολική εικόνα δεν ήταν καλή, από το πρώτο λεπτό δεν υπήρχε η απαραίτητη συγκέντρωση. Δεν ξέρω αν μας δυσκόλεψε η Αντερλεχτ ή αν φοβηθήκαμε. Συνολικά ήταν ένα μέτριο προς κακό παιχνίδι δικό μας και αναπόφευκτα δεχθήκαμε την ήττα.

Κρίμα που δεχθήκαμε ένα χαζό γκολ στο τέλος που ίσως να μετρήσει στο μέλλον. Τώρα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός με την Μπενφίκα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε συμπαγείς.

Αν χάσουμε, να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ. Σίγουρα στα δύο παιχνίδια με Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν θα ψάξουμε τους βαθμούς που θέλουμε για την πρόκριση».