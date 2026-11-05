Ο ΟΦΗ έχοντας χρησιμοποιήσει εννιά Έλληνες και δύο από αυτούς να βρίσκουν δίχτυα (Πούγγουρας, Φούντας) έφυγε με το πολύτιμο τρίποντο από το Βουκουρέστι, με το 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League. Στην 16η θέση της βαθμολογίας οι Κρητικοί.

Θρίαμβος για τον ΟΦΗ! Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας υπέταξαν την πρωταθλήτρια Ισραήλ, Χάποελ Μπερ Σεβά στη Ρουμανία με 2-0, επέστρεψε στις νίκες στη League Phase του Europa League και μπήκε εκ νέου... δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης στα νοκ άουτ, καθώς έφτασαν τους 6 βαθμούς και ανέβηκαν στη 16η θέση.

Οι Κρητικοί «χτύπησαν» με δυο στατικές φάσεις με δύο Έλληνες σκόρερ (από τους 9 που αγωνίστηκαν), τους Αχιλλέα Πούγγουρα και Ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγο αργότερα.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον φιλοξενούμενο ΟΦΗ σε διάταξη 3-4-3. Ο Λίλο βρέθηκε κάτω από τα δοκάρια, με τους Πούγγουρα, Νικολάου και Κρίζμανιτς στο κέντρο της άμυνας. Ντίκμαν και Αθανασίου κάλυψαν τις δύο πλευρές ως ακραίοι μπακ-χαφ, ενώ οι Ανδρούτσος και Μπουχαλάκης αποτέλεσαν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Φούντας και Νους πλαισίωσαν τον Κόντρο στη γραμμή κρούσης.

Από την πλευρά της, η Χάποελ Μπερ Σεβά παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-3-3. Ο Μαρσιάνο ήταν στην εστία, με τους Μιζράχι, Ντιόπ, Νάχμιας και Μπαλτάσα μπροστά του. Οι Γεχοσούχα, Φόρσον και Άχμαντ αγωνίστηκαν στη μεσαία γραμμή, ενώ οι Άμπου Ρούμι, Ουγκαρίθα και Μαλέντε αποτέλεσαν την επιθετική τριάδα.

Δοκάρι ο Φούντας, γκολ στο φινάλε ο Πούγγουρας

Ο ΟΦΗ ήταν εξαιρετικά οργανωμένος από το πρώτο μέρος και, επί της ουσίας, δεν επέτρεψε στους πρωταθλητές Ισραήλ να πατήσουν στην περιοχή του. Παράλληλα, δημιούργησε τις δικές του ευκαιρίες, με σημαντικότερη στιγμή το δοκάρι του Φούντα λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Στο 12ο λεπτό, έπειτα από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα έμεινε «ζωντανή» στην περιοχή των Κυπελλούχων Ελλάδας, με τον Αχμέντ να επιχειρεί βολέ από το ύψος του πέναλτι, αλλά να στέλνει την μπάλα στα σώματα.

Στο 13', ο Νους έκλεψε την μπάλα από τον τερματοφύλακα των Ισραηλινών. Είχε χώρο μπροστά του και τη δυνατότητα να πασάρει στον Κόντρο, ωστόσο επέλεξε να επιχειρήσει λόμπα, χωρίς επιτυχία.

Στο 26ο λεπτό, ο Ταξιάρχης Φούντας επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, με την μπάλα να «τραντάζει» το οριζόντιο δοκάρι. Τρία λεπτά αργότερα, ο Νους έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, πάτησε στην περιοχή, κινήθηκε προς τα πλάγια, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά το γύρισμά του. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Μαλέντε αστόχησε με πλασέ έξω από την περιοχή.

Οι Κρητικοί βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Αθανασίου, ο τερματοφύλακας της Χάποελ πραγματοποίησε ασταθή απόκρουση και ο Πούγγουρας, παίρνοντας το «ριμπάουντ», έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το... καθάρισε από νωρίς ο Φούντας

Η Χάποελ Μπερ Σεβά μπήκε με διάθεση να πιέσει τον ΟΦΗ, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Ωστόσο, οι Κρητικοί ήταν εκείνοι που χτύπησαν νωρίς, καθώς χρειάστηκαν μόλις 11 λεπτά για να διπλασιάσουν το προβάδισμά τους.

Στο 51', οι Κυπελλούχοι Ελλάδας εκμεταλλεύτηκαν ακόμη μία στατική φάση, με τον Ταξιάρχη Φούντα να εκτελεί υπέροχα απευθείας φάουλ από τα αριστερά, «τινάζοντας» τα δίχτυα των πρωταθλητών Ισραήλ για το 0-2.

Οι παίκτες του Κόντη διαχειρίστηκαν άψογα την αναμέτρηση, αφήνοντας στη Χάποελ την κατοχή της μπάλας, η οποία, ωστόσο, ήταν ανούσια. Η πιο αξιοσημείωτη ευκαιρία των Ισραηλινών ήρθε στο 71', όταν ο Ζλατάνοβιτς απείλησε με κεφαλιά.

Ο ΟΦΗ, μάλιστα, θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο γκολ στο 73', όταν ο Μαρσιάνο πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση σε εξαιρετικό πλασέ του Ανδρούτσου. Οι Κρητικοί βρήκαν πολλούς χώρους και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για ένα ακόμη τέρμα.

Στο 90', ο Ανδρούτσος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από εξαιρετική συνεργασία των Κρίζμανιτς και Νους. Ωστόσο, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και το 0-2 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

ΜVP: Ο Αχιλλέας Πούγγουρας πέτυχε το κομβικό πρώτο γκολ του ΟΦΗ και άνοιξε το δρόμο για τη νίκη, ενώ ηγήθηκε της άμυνας που... έσβησε τους πρωταθλητές Ισραήλ.

Στο ύψος του: Διαρκής «πονοκέφαλος» της Χάποελ ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος είχε δοκάρι και... γκολάρα που «σφράγισε» τη νίκη.

Αδύναμος κρίκος: O φορ Ουγκαρίζα ήταν... απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα, καθώς τον εξαφάνισε η άμυνα των Κυπελλούχων.

Στραγάλι: Ο διαιτητής Λετονός διαιτητής Έντγκαρς Μάιτσεφς αρνήθηκε πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Νους εντός περιοχής. Από εκεί και πέρα έλειψε άλλη δύσκολη ή αξιοσηεμίωτη φάση.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη μπήκε σε ακόμα ένα must win ματς και απλά... το κέρδισε! Οι Κυπελλούχοι ήταν άριστα διαβασμένοι, μπλόκαραν τους πρωταθλητές Ισραήλ, εκμεταλλεύτηκαν δύο στατικές φάσεις και πήραν μια υπερπολύτιμη νίκη για τον μεγάλο στόχο της πρόκρισης. Μπορούσε και τρίτο γκολ με τους χώρους που βρήκε...

Χάποελ Μπερ Σεβά (Ραν Κοζούχ): Μαρτσιάνο, Μιζράχι, Ντιόπ, Ναχμιας, Μπαλτάσα (76’ Αμαντόρ), Φόρσον (68’ Κανάαν), Γεχοσούμπα, Αχμαντ, Άμπου (62’ Ζλατάνοβιτς), Ουγγαρίτζα (62’ Γκανάχ), Μαλέντε (76’ Ιστ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν, Αθανασίου, Μπουχαλάκης (90' Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (90΄Μπόρχα), Φούντας (64’ Αϊτόρ), Νους (90' Θεοδοσουλάκης), Κόντρο (80’ Καραχάλιος).