Οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα και του ΟΦΗ στην 24άδα μετά την 5η αγωνιστική του Europa League.

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (26/11) η 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς αμφότεροι Ολυμπιακός και ΟΦΗ υπέστησαν εντός έδρας ήττες.

Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχθηκαν τη σπουδαία Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και, παρά το προβάδισμα με 2-0 που είχαν έως το 56ο λεπτό, είδαν τους Ροσονέρι να φέρνουν τούμπα το ματς και να φεύγουν με το 2-4 από το Φαληρικό γήπεδο.

Αργότερα στο Ηράκλειο, οι Κρητικοί φιλοξένησαν την Άντερλεχτ και από νωρίς βρέθηκαν πίσω με δυο γκολ. Ο Ταξιάρχης Φούντας μείωσε στο 54' (1-2), αλλά οι Βέλγοι βρήκαν και 3ο γκολ στις καθυστερήσεις για το τελικό 1-3 στο Παγκρήτιο.

Έτσι, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρέθηκε στην 9η θέση (10β.), ενώ εκείνη του Χρήστου Κόντη στην 21η (6β.), με τους στόχους φυσικά να είναι διαφορετικοί. Ως είθισται, το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες μετά το πέρας της 5ης αγωνιστικής.

Για τον Ολυμπιακό, η πρόκριση στα νοκ-άουτ είναι το 99.8% και ο στόχος της οκτάδας στο 55.2%, ενώ για τον ΟΦΗ ο υπερυπολογιστής βλέπει 45.7% για μια θέση στην 24άδα και 0.3% για απευθείας πρόκριση στους «16» (οκτάδα).