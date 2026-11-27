Europa League: Οι πιθανότητες Ολυμπιακού για οκτάδα και ΟΦΗ για πρόκριση μετά την 5η αγωνιστική
Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (26/11) η 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, καθώς αμφότεροι Ολυμπιακός και ΟΦΗ υπέστησαν εντός έδρας ήττες.
Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχθηκαν τη σπουδαία Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και, παρά το προβάδισμα με 2-0 που είχαν έως το 56ο λεπτό, είδαν τους Ροσονέρι να φέρνουν τούμπα το ματς και να φεύγουν με το 2-4 από το Φαληρικό γήπεδο.
Αργότερα στο Ηράκλειο, οι Κρητικοί φιλοξένησαν την Άντερλεχτ και από νωρίς βρέθηκαν πίσω με δυο γκολ. Ο Ταξιάρχης Φούντας μείωσε στο 54' (1-2), αλλά οι Βέλγοι βρήκαν και 3ο γκολ στις καθυστερήσεις για το τελικό 1-3 στο Παγκρήτιο.
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Έτσι, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βρέθηκε στην 9η θέση (10β.), ενώ εκείνη του Χρήστου Κόντη στην 21η (6β.), με τους στόχους φυσικά να είναι διαφορετικοί. Ως είθισται, το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες μετά το πέρας της 5ης αγωνιστικής.
Για τον Ολυμπιακό, η πρόκριση στα νοκ-άουτ είναι το 99.8% και ο στόχος της οκτάδας στο 55.2%, ενώ για τον ΟΦΗ ο υπερυπολογιστής βλέπει 45.7% για μια θέση στην 24άδα και 0.3% για απευθείας πρόκριση στους «16» (οκτάδα).
[🟠 UEL projections after MD5] 🔃 Changes in Top 8: IN: 🇹🇷 Beşiktaş OUT: 🇫🇷 Lyon 🔃 Changes in Top 24: IN: 🏴 Celtic OUT: 🇨🇾 Omonia Nicosia *Teams are ordered on their average finishing position across our simulations 👉 Team-level projections and scenarios at https://t.co/XXXjaQAYvS— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 26, 2026
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