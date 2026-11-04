Οι οπαδοί της Ρεν δεν έχουν δώσει δυναμικό παρών στο ματς με τον Ολυμπιακό.

Στη Γαλλία η κατάσταση είναι έκρυθμη εδώ και πολύ καιρό. Η UEFA αποφάσισε να μεταθέσει για σήμερα το ματς της Ρεν με τον Ολυμπιακό (live στο Gazzetta) και μάλιστα στις 17:30, αφού για την Πέμπτη έχουν προγραμματιστεί απεργίες σε όλη τη χώρα.

Στη Γαλλία η ώρα έναρξης, αφού βρίσκεται πίσω από την Ελλάδα, είναι 16:30 και αυτός είναι ένας από τους λόγους που στο γήπεδο της γαλλικής ομάδας υπάρχουν πολλά κενά καθίσματα.

«Αυτή η σιωπή είναι προσφορά της UEFA και των τηλεοπτικών της παρόχων», αναφέρεται σε μεγάλο πανό που αναρτήθηκε από τους οπαδούς της Ρεν, οι οποίοι αποφάσισαν για ένα τέταρτο να μην φωνάξουν κανένα σύνθημα.

Πριν τη σέντρα, παράλληλα, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, όπως σε όλα τα ματς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή της Τενερίφης Χεσούς ντε Μιγκέλ.