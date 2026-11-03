Χεσούς ντε Μιγκέλ: Ο εργάτης της Μαδρίτης που έγινε ήρωας της Τενερίφης

Ο 30χρονος επιθετικός έφυγε από τη ζωή μετά τη σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας. Πίσω του αφήνει μια διαδρομή χτισμένη με γκολ, ανόδους και επιμονή

Ήταν μόλις 16 ετών, τον Ιανουάριο του 2013, όταν έγραψε για πρώτη φορά για την Τενερίφη. Ένας φίλος του τού μιλούσε στο Twitter για μια σχολική εκδρομή στο νησί, κι εκείνος απάντησε πειραχτικά ότι θα πήγαινε μόνο αν περνούσε όλα τα μαθήματα. Δεκατρία χρόνια αργότερα, η Τενερίφη ήταν το σπίτι του και το «Ελιοδόρο Ροδρίγκεθ Λόπεθ» το γήπεδό του. Στον ίδιο αγωνιστικό χώρο όπου γιόρτασε δύο ανόδους, ο Χεσούς ντε Μιγκέλ υπέστη τη μοιραία σύγκρουση με τον Οβόνο τη Δευτέρα. Άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Nuestra Señora de Candelaria». Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός κοριτσιού ενάμιση έτους.

Από τις κατηγορίες της Μαδρίτης στο προσκήνιο

Γεννημένος στη Μαδρίτη στις 21 Σεπτεμβρίου 1996, ο «Ντέμι», όπως τον αποκαλούσαν, ήταν αριστεροπόδαρος σέντερ φορ με ύψος σχεδόν 1,90 μ. Ο ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του ως εργατικό παίκτη, αφοσιωμένο στο σύνολο. Ως έφηβος δεν έκρυβε τη λατρεία του για τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η δική του πορεία πέρασε από πιο ταπεινά μονοπάτια.

Ανδρώθηκε στις ακαδημίες της Λούγκο Φουενλαμπράδα και της Λεγκανές, με την οποία έφτασε μέχρι τη δεύτερη ομάδα, χωρίς να πάρει ευκαιρία στην πρώτη. Ακολούθησαν η Ιντερνασιονάλ Μαδρίτης, η Φουενλαμπράδα, η Ουνιόν Αδάρβε και η Ναβαλκαρνέρο. Τον Μάιο του 2018 πάτησε για πρώτη φορά στο «Ελιοδόρο», αλλά ως αντίπαλος: η Ιντερνασιονάλ απέκλεισε τη δεύτερη ομάδα της Τενερίφης και πανηγύρισε την ιστορική της άνοδο στη Segunda B. Ένα χρόνο αργότερα, ήταν μέλος του ρόστερ της Φουενλαμπράδα που ανέβηκε στη Segunda.

Κινδυνεύει με φυλάκιση ο τερματοφύλακας που τον τραυμάτισε θανάσιμα;

Η πραγματική του έκρηξη ήρθε στη Σαλαμάνκα. Με την Ουνιονίστας σημείωσε 12 γκολ τη σεζόν 2021-22 και γνώρισε τον Φερνάντο Ρομάν, έναν από τους πιο στενούς του φίλους. Ο αμυντικός, σήμερα στην Ταλαβέρα, τον αποχαιρέτησε περιγράφοντάς τον ως σεμνό, εργατικό άνθρωπο που σκορπούσε χαρά γύρω του.

Κορυφαίος σκόρερ στην Καστεγιόν

Τον Ιανουάριο του 2023 μετακόμισε στην Καστεγιόν, όπου έζησε μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του. Τη σεζόν 2023-24 αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του δεύτερου ομίλου της Primera Federación, με 16 γκολ και 6 ασίστ σε 38 αγώνες, βοηθώντας την ομάδα να κερδίσει την άνοδο. Στη Segunda, όμως, δυσκολεύτηκε, σημειώνοντας μόλις τρία γκολ σε 35 εμφανίσεις. Ο Πάμπλο Ερνάντεθ, πρώην συμπαίκτης του και σημερινός προπονητής της πρωτοπόρου της δεύτερης κατηγορίας, τον χαρακτήρισε από τους καλύτερους ανθρώπους που γνώρισε στο ποδόσφαιρο.

Ρεκόρ και άνοδος με την Τενερίφη

Στις 8 Ιουλίου 2025 υπέγραψε στην Τενερίφη συμβόλαιο έως το 2028. Η πρεμιέρα του ήταν εκρηκτική, καθώς πέτυχε έξι γκολ στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, επίδοση που τον έκανε τον πιο παραγωγικό νεοφερμένο στα 103 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Ολοκλήρωσε τη χρονιά με 11 τέρματα σε 29 αγώνες πρωταθλήματος, και την 1η Μαΐου η ομάδα κατέκτησε τον όμιλο και επέστρεψε στον επαγγελματικό χώρο. Ήταν η τρίτη άνοδος της καριέρας του, αν και ένα πρόβλημα στη βουβωνική χώρα τον κράτησε εκτός για αρκετές αγωνιστικές στο τέλος της σεζόν.

Το καλοκαίρι δέχθηκε προτάσεις από τη Σαραγόσα και την Ουέσκα, ωστόσο αποφάσισε να μείνει στο νησί. Φέτος είχε περιορισμένο ρόλο και το παιχνίδι με την Ανδόρα ήταν μόλις η έκτη του συμμετοχή. Μπήκε αλλαγή στο 57ο λεπτό, αναζητώντας το πρώτο του γκολ στη σεζόν.

Τι μπορεί να προκάλεσε τον θάνατο

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, η σύγκρουσή του με τον Οβόνο τον άφησε αναίσθητο. Υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή, και παρότι οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν, η νευρολογική του κατάσταση επιδεινωνόταν όλη τη νύχτα. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στις 8:00 το πρωί της Τρίτης.

Η ακριβής αιτία δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, αλλά οι ειδικοί θεωρούν πιθανότερη τον αιφνίδιο θάνατο που προκαλείται από χτύπημα στο θώρακα σε μια καρδιά χωρίς δομικές ανωμαλίες. Όταν η πρόσκρουση συμπέσει με μια ιδιαίτερα ευάλωτη στιγμή του καρδιακού κύκλου, μπορεί να πυροδοτήσει κοιλιακή μαρμαρυγή. Η καρδιά παύει τότε να αντλεί αίμα αποτελεσματικά. Τα θύματα είναι συνήθως νέοι άνθρωποι, συχνά αθλητές, ενώ τα ποσοστά επιβίωσης παραμένουν χαμηλά ακόμη και με άμεση παρέμβαση.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H November 2, 2026

Ο τραυματολόγος Ντιέγο Γκαρθία Χερμάν εκτιμά επίσης ότι πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για καρδιακή διάσειση και όχι για καθαρή θωρακική κάκωση, χωρίς να αποκλείει συνοδές βλάβες, όπως αιμοθώρακα. Ο συνάδελφός του Χουάν Αρνάλ αναφέρει ως πιθανό σενάριο και τη διάχυτη αξονική βλάβη του εγκεφάλου, που προκαλείται από απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση. Όπως σημειώνει, ένα τέτοιο περιστατικό είναι εξαιρετικά σπάνιο στο ποδόσφαιρο.

Μια θέση στην ιστορία του συλλόγου

Στο νησί βρήκε πολλά περισσότερα από μια ομάδα. Βρήκε φιλάθλους που τον αγκάλιασαν, ένα αποδυτήριο με το οποίο μοιράστηκε μια αξέχαστη κατάκτηση και ένα γήπεδο που έπαιρνε φωτιά με κάθε του γκολ, γκολ που έστρωσαν τον δρόμο της επιστροφής στη Segunda. Το όνομά του έγινε συνώνυμο εκείνης της συλλογικής χαράς, των πανηγυρισμών που αναζωπύρωσαν το πάθος των οπαδών.

Η τραγωδία στο «Ελιοδόρο» στέρησε πολύ πρόωρα έναν ποδοσφαιριστή που μόλις είχε ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Κι όμως, ο Ντε Μιγκέλ είχε ήδη κερδίσει μια θέση στη μνήμη της Τενερίφης, όχι μόνο για τους αριθμούς και τα ρεκόρ του, αλλά για όσα αντιπροσώπευσε σε μια χρονιά που επανέφερε τον σύλλογο στις επαγγελματικές κατηγορίες.