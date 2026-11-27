Η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού αλλά και των Ρεν και Μπενφίκα, έκανε ακόμα πιο μικρή τη λίστα των αήττητων στο Europa League.

Η 5η αγωνιστική του Europa League έφερε σημαντικές ανατροπές στις ισορροπίες με τον Ολυμπιακό, τη Ρεν και τη Μπενφίκα να γνωρίζουν την πρώτη τους ήττα, αφήνοντας πίσω τους το αήττητο σερί τους. Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες ηττήθηκαν από τη Μίλαν (2-4), ο γαλλικός σύλλογος από τη Ναϊμέγκεν (1-3) και η ομάδα του Παυλίδη από τη Βικτόρια Πλζεν (0-4).

Από την άλλη, στην κορυφή και στις ψηλές θέσεις παρέμειναν ομάδες που συνεχίζουν χωρίς να έχουν γνωρίσει τη γεύση της ήττας, με τη Μπόρνμουθ, τη Γιουβέντους και την Ουνιόν να επιβεβαιώνουν τη σταθερότητά τους, ενώ η μεγάλη έκπληξη ακούει στο όνομα Φερεντσβάρος.

Η ουγγρική ομάδα εντυπωσιάζει με την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή της, παραμένοντας αήττητη, έχοντας πετύχει ως τώρα τέσσερις νίκες και μια ισοπαλία στη διοργάνωση και έτσι έχει συγκεντρώσει συνολικά 11 βαθμούς.

Από την άλλη, η πρώτη ήττα για Ολυμπιακό, Ρεν και Μπενφίκα ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας για απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League. Ειδικά για τον γαλλικό σύλλογο που μετά από 5 αγωνιστικές μετράει 6 βαθμούς σε αντίθεση με τους Πειραιώτες και την πορτογαλική ομάδα που έχουν φτάσει διψήφιο αριθμό πόντων και έχουν θέσει τις βάσεις για πρόκριση στην επόμενη φάση, έστω στα νοκ-άουτ.