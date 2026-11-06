Ο προπονητής της Ρεν, Φρανκ Εζ, αποκάλυψε τον λόγο που έχει απορρίψει ουκ ολίγες προσφορές από συλλόγους της Premier League.

Ιδιαίτερη περίπτωση προπονητή ο Φρανκ Εζ, που χρειάστηκε να πενηνταρίσει για να καταξιωθεί, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες με τη Λανς μεταξύ 2024 - περνώντας εν συνεχεία από τη Νις, πριν αναλάβει τον περασμένο Φεβρουάριο τη Ρεν.

Σε συνέντευξή του, ο 55χρονος τεχνικός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι κατά καιρούς έχει απορρίψει ελκυστικές προτάσεις από ομάδες της Premier League, όπως η Μπράιτον, η Έβερτον και η Νότιγχαμ Φόρεστ, εξηγώντας πως ο λόγος πίσω από αυτές τις αρνήσεις ήταν το επίπεδο των αγγλικών του!

«Ήμουν εγώ αυτός που κάθε φορά αρνιόταν να προχωρήσει περαιτέρω τις συζητήσεις, επειδή δεν ένιωθα έτοιμος. Είτε δικαιολογημένα είτε όχι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι τα αγγλικά μου δεν είναι αρκετά καλά για την επικοινωνία, για να μιλάω με τους παίκτες και το επιτελείο. Έχω σχεδόν συμπληρώσει 1.000 ημέρες στο Duolingo. Εντάξει, είναι το Duolingo, αλλά καταβάλλω προσπάθεια και δουλεύω πάνω σε αυτό. Ίσως να έχω θέσει εγώ ο ίδιος αυτό το εμπόδιο στον εαυτό μου», ανέφερε ο Γάλλος κόουτς.