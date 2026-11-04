Αλγκουαθίλ: «Δείξαμε ποιότητα και είχαμε τις καλύτερες φάσεις του αγώνα»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στάθηκε στην εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στην Ρεν λέγοντας πως οι παίκτες του έδειξαν ποιότητα και πως αυτοί είχαν τις ευκαιρίες στο ματς.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση έφυγε από την Γαλλία με το 0-0 κόντρα στην Ρεν για την League Phase του Europa League. Οι Πειραιώτες έχασαν πολλές ευκαιρίες για να πάρουν το ματς, κάτι που σχολίασε και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε τα εξής:

Αρκετά ανταγωνιστική ξανά η ομάδα, σε ένα ματς που μπορούσε να πάρει τη νίκη, τι πιστεύετε ότι έλειψε και δεν το έκανε;

«Θα ήθελα να είχαμε ευστοχήσει στις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Δείξαμε ποιότητα και είχαμε τις καλύτερες ευκαιρίες στον αγώνα. Θεωρώ πως εμείς ήμασταν πιο κοντά στη νίκη. Πρέπει όμως να εκτιμήσουμε τον βαθμό αυτόν απέναντι σε μία ομάδα η οποία κερδίζει μέσα στο γήπεδό της και είναι δυνατή. Ήμασταν ανταγωνιστικοί όπως είπατε με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα μας και νέα πρόσωπα, όπως οι Μπέιλι, Σα. Η ομάδα μας ήταν ανταγωνιστική, είχε κυριαρχία και δημιούργησε κίνδυνο στον αντίπαλο. Πήραμε έναν καλό βαθμό και είμαστε ικανοποιημένοι».

Πήρατε τις απαντήσεις που θέλατε από τα καινούργια πρόσωπα στην ενδεκάδα; Επίσης η αλλαγή του Σάλιακα ήταν τακτικής ή υπήρξε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού;

«Η αλλαγή του Σάλιακα ήταν λόγω τραυματισμού, γιατί δέχτηκε ένα χτύπημα. Έκανε καλό παιχνίδι έως εκείνο το σημείο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση του Σα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν εκτός λόγω τραυματισμού και όταν μπήκε έδειξε την ποιότητά του. Είμαι ικανοποιημένος και από τον Μπέιλι, όπως και απ’ όλους όσους αγωνίστηκαν βασικοί ή ως αλλαγή. Όπως και με τον Φορτούνη, έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να πάρει την ομάδα επάνω του, έχει την εμπειρία και την ποιότητα να το κάνει. Γενικά έμεινα ικανοποιημένος απ’ όλη την ομάδα».

Ο Ολυμπιακός άξιζε σήμερα να έχει 12 βαθμούς και όχι 10, συμφωνείτε;

«Ναι μπορούσε να συμβεί, αλλά είναι δύσκολη αυτή η διοργάνωση και οι απαιτήσεις είναι υψηλές. Δεν είναι εύκολο να κερδίζεις πάντα. Δείξαμε προσωπικότητα και ποιότητα, ήμασταν μία ομάδα η οποία προσπάθησε να κυριαρχήσει μέσα στο γήπεδο. Μπορούσαμε να είμαστε στους 12 βαθμούς, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι από τον έναν βαθμό της ισοπαλίας σε αυτόν τον αγώνα και με τους 10 βαθμούς σε μία τέτοια διοργάνωση».

Κάνετε τόσες αλλαγές στην ενδεκάδα σας γιατί σκεφτόσασταν τον επόμενο αγώνα με τον ΠΑΟΚ;

«Όχι δεν είναι έτσι, σκεφτόμασταν μόνο το παιχνίδι που είχαμε, το ματς με τον ΠΑΟΚ ξεκινά από εδώ και πέρα για εμάς. Εμείς αυτό που θέλουμε πάντα είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί και να έχουμε τις καλύτερες επιλογές που μπορούμε στην ενδεκάδα μας».