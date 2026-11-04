Ρεν - Ολυμπιακός: Με Μπέιλι και Γκονζάλες η ενδεκάδα
Ο «απόλυτος» στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το 4Χ4 στην έδρα της Ρεν και περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (17:30) του αγώνα στη Γαλλία έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την αρχική ενδεκάδα.
Οι Πειραιώτες θα παραταχθούν σε διάταξη 4-2-3-1. O Oρτέγκα θα είναι στην εστία, με τους Σάλιακα, Ρέτσο, Κάρμο και Μπρούνο μπροστά του. Πουέρτα - Έσε δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Σα στο «10». Μπέιλι - Φορτούνης ακραίοι μεσοεπιθετικοί και ο Γκονζάλες στην κορυφή της επίθεσης.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα - Σάλιακας, Ρέτσος, Κάρμο, Μπρούνο - Πουέρτα, Έσε - Μπέιλι, Σα, Φορτούνης - Γκονζάλες.
Στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι οι: Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Φρόιλερ, Ζότα Σίλβα, Τσικίνιο, Πέντερσεν, Τικνιζάν, Τουφάκης.
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