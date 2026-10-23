Ολυμπιακός: Πάντα βρίσκει τον τρόπο, έχοντας την ασφάλεια…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό με αφορμή την πολύ σημαντική νέα νίκη του.

Η νικηφόρα πορεία του Ολυμπιακού σε Ευρώπη κι Ελλάδα συνεχίζεται λοιπόν μετά την αλλαγή προπονητή και κάπως έτσι οι «ερυθρόλευκοι» ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στη League phase του Γιουρόπα Λιγκ κι είναι στους δύο πόντους πίσω από την πρώτη θέση της βαθμολογίας της ελληνικής Super League, από εκεί που είχαν βρεθεί πολύ γρήγορα στο -5.

Το κλειδί γι΄ αυτές τις νίκες είναι η αποφασιστικότητα που βγάζει η ομάδα, η πείνα και η δίψα που δείχνει να έχει για τη νίκη. Έχω στο μυαλό μου την ευκαιρία που έχασε στα μισά του α΄ ημιχρόνου ο Φρόϊλερ με εκείνο το τακουνάκι από κοντά: Στο ξεκίνημα της φάσης ο Έσε βούτηξε σαν καμικάζι για να κόψει μία πάσα και αμέσως μετά έκανε το ίδιο κι ο Σάλιακας. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ο Σάλιακας σηκώθηκε κι έφυγε σφαίρα στην επίθεση για να κάνει το γύρισμα στον Φρόϊλερ!

Με τέτοια κατάθεση μαχητικού πνεύματος κανείς δεν έχασε! Βλέπεις ξεκινάει το παιχνίδι και μόλις στα τρία πρώτα λεπτά ο Ζότα κι ο Μπρούνο έχουν κάνει δυο φάουλ από αυτά που λέμε ότι νιώθει ο αντίπαλος πως αυτό το βράδυ σε αυτή την έδρα δεν θα καλοπεράσει. Απλά χρειάζεται λίγο πιο καθαρό μυαλό από πλευράς των παικτών του Ολυμπιακού, κάτι που δεν το είδαμε στο ξεκίνημα του αγώνα. Το αντίθετο, είδαμε σε τρεις περιπτώσεις στιγμές από τις οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν τραγελαφικές καταστάσεις.

Κι εννοώ πρώτον, το σάστισμα των Ζέλσον και Μπρούνο σε ένα φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού, που δεν το εκτέλεσαν ποτέ ενώ ακούμπησε ο Πορτογάλος την μπάλα και τελικά κατέληξε σε επίθεση της Σπάρτα! Δεύτερον, την ασυνεννοησία μεταξύ Σάλιακα και Ρέτσου με μία κεφαλιά του πρώτου πάνω στον δεύτερο και τον αρχηγό τελικά να το διορθώνει. Και τρίτον, μία σύγκρουση μεταξύ του Ρέτσου και του Φρόϊλερ, που κατέληξε με την μπάλα να κτυπάει στα χέρια και των δύο παικτών!

Χρειάστηκε να περάσει ένα 20λεπτο για να καλμάρει η ομάδα και να αρχίσει να παίζει. Με τον δικό της τρόπο, που άλλοτε είναι σούπερ ντούπερ επιθετικός και άλλοτε είναι σαν να σε κοιμίζει. Θυμηθείτε τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ζέλσον στο 24’. Έβλεπες τους κεντρικούς χαφ και τους στόπερ του Ολυμπιακού να αλλάζουν υπερβολικά αργά, θα έλεγα εκνευριστικά, την μπάλα στο δικό τους μισό γήπεδο και μέσα σε λίγα μέτρα. Ήταν σαν να μην έπαιζαν. Και ξαφνικά βλέπεις τον Τσικίνιο να φεύγει μπροστά, τον Έσε να του περνάει κάθετα την μπάλα και τον Πορτογάλο με μία ευφυή πάσα να βγάζει τον Ζέλσον σε θέση γκολ! Έτσι, με μία δύο πάσες, σαν από το πουθενά, ο Ολυμπιακός βρήκε την πρώτη του μεγάλη φάση.

Άλλωστε, και το γκολ κάπως έτσι δεν ήρθε; Ο Ρέτσος σε μία από τις «αναρίθμητες» φορές στις οποίες έβγαλε μπροστά το δεξί μπακ με μία συρτή πάσα. Ο Πέντερσεν την ενέργεια και τη σέντρα. Κι ο Γκονζάλες την κεφαλιά από ιδανική θέση. Δεν θέλει πολλά πολλά ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ για να φτάσει στην ευκαιρία. Ατυχώς θέλει πολλά πολλά για να την στείλει στα δίκτυα. Πιθανότατα γιατί του λείπει ένας κλασικός σκόρερ, όπως ο Ελ Κααμπί στα καλά του. Ίσως άμα ο Μεξικάνος γινωθεί, γιατί ακόμη είναι άγουρος (παρεμπιπτόντως, ακούστε εδώ την περιγραφή του γκολ από τον συμπατριώτη του σπίκερ).

Αυτή είναι περιγραφή 💪#OlympiacosFC https://t.co/KTU4a7mWl3 — 94 (@94evanfournier) October 22, 2026

Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός μπορεί και βρίσκει διάφορους τρόπους να παίρνει τα τρίποντα. Άλλοτε με μεγάλη υπομονή κι επιμονή στο παιχνίδι του (με γκολ στο 92’ στη Λιβαδειά, στο 84’ με τη Γιαγκελόνια, στο 78’ με την Σπάρτα). Άλλοτε σκοράροντας από το α΄ ημίχρονο (με τη Μαρσέϊγ, τον Παναθηναϊκό και τον Παναιτωλικό). Ενίοτε ακόμη κι αν χρειάζεται να παίζει με 10 παίκτες για 30 λεπτά σε ντέρμπι…

Μα με μία σέντρα, μα με μία στατική φάση, μα με ένα σουτ έξω από την περιοχή, θα πάρει αυτό που θέλει. Έχοντας ως ασφάλεια το μηδέν πίσω χάρη στον Ορτέγα και τους Ρέτσο και Πιρόλα, χάρη στους οποίους ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού είναι πολλές φορές αχρείαστος! Χθες ο Ιταλός μπλόκαρε ένα πολύ επικίνδυνο σουτ στο 59’, ενώ ο Έλληνας άσος είχε δύο πολύ κρίσιμες επεμβάσεις μέσα στην περιοχή, εκτός από τα πάρα πολλά άλλα καλά πράγματα που έκανε.

Αν και είμαι αδιόρθωτος! Ξέχασα τον άλλο που τα κάνει όλα, τον Φρόϊλερ και που ακόμη και στο 87’ κόντραρε ένα σουτ των Τσέχων μέσα στην περιοχή από πλεονεκτική θέση!

Άσχετο: Με αφορμή τις φήμες περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για τον Μαυροπάνο, η αγγλική ιστοσελίδα Hammers News ανέφερε την πληροφορία της ότι μόνο μία «σοκαριστική» προσφορά θα έκανε τη Γουέστ Χαμ να πουλήσει τον Ιανουάριο τον Έλληνα διεθνή κεντρικό αμυντικό, απολύτως βασικός στη λονδρέζικη ομάδα στην προσπάθεια της να επιστρέψει στην Α΄ κατηγορία.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η αλήθεια είναι ότι χθες ο Ορτέγα έγινε λίγο…Τζολάκης. Για πρώτη φορά τον είδαμε να επιχειρεί τόσες πολλές μακρινές πάσες, κάτι στο οποίο μας είχε συνηθίσει πολλές φορές ο Ολυμπιακός επί Μεντιλίμπαρ με τον Έλληνα διεθνή γκολκίπερ.

Η Σπάρτα, όμως, σε μεγάλα διαστήματα πρέσαρε ψηλά τον Ολυμπιακό και ο Ιμανόλ είναι σαφές ότι δεν ήθελε να ρισκάρει να χαθεί η μπάλα κοντά στην περιοχή του. Έτσι, επιχείρησε να εκμεταλλευθεί την ικανότητα του Ορτέγα με τα πόδια. Ο Γερμανός πέρασε δύο καλές πάσες σε Σάλιακα και Μπρούνο, αλλά όταν έψαξε τους κυνηγούς μόνο μία φορά προέκυψε κάτι καλό από μία κεφαλιά που πήρε ο Ζότα.

Συνήθως ο Ορτέγα ψάχνει τον Ζέλσον, όχι στον αέρα, αλλά στον χώρο, επειδή ο Πορτογάλος είναι πολύ γρήγορος και μπορεί να φύγει μπροστά απειλητικά, όμως ενώ το έκανε καλά μία φορά στο Αγρίνιο, δεν συνέβη το ίδιο χθες. Πολύ απλά γιατί η Σπάρτα ήταν διαβασμένη σε αυτό το κομμάτι.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍