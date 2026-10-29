Όσκαρ Γκαρθία στο Gazzetta: «Ο Βαλβέρδε μού είπε να πάω στον Ολυμπιακό»

Μέλι έσταξε ο Όσκαρ Γκαρθία για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, μιλώντας στο Gazzetta, ενώ αποκάλυψε και όσα συζήτησαν πριν αναλάβει τον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Τον χρόνο πίσω γύρισε μέσω του Gazzetta ο Όσκαρ Γκαρθία, ο οποίος θυμήθηκε, σε μια εξομολόγηση από καρδιάς, τις πρώτες μέρες του στη χώρα μας, αλλά και τι ήταν αυτό που τον έκανε να πει το «ναι». Φυσικά, λόγος έγινε και για τον συμπατριώτη του, Ερνέστο Βαλβέρδε, με τον οποίο μίλησε πριν αναλάβει τα ηνία των «ερυθρόλευκων».

Το «Γ. Καραϊσκάκης», η ατμόσφαιρα, αλλά και όλα όσα ξεχώρισε ο Όσκαρ Γκαρθία στο Gazzetta....

Αναλυτικά το απόσπασμα:

Πριν έρθετε στην Ελλάδα, είχατε μιλήσει με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος είχε εργαστεί δύο φορές στον Ολυμπιακό. Τι σας είπε για τον σύλλογο και ποιες συμβουλές του αποδείχθηκαν χρήσιμες στην πράξη; Ποια είναι η γνώμη σας για τον Βαλβέρδε ως προπονητή;

«Ναι μίλησα μαζί του, και είχε μόνο να μου πει καλά λόγια. Για τον σύλλογο, για τον πρόεδρο τις εγκαταστάσεις και τους φιλάθλους. Δεν χρειάστηκε να πειστώ για να έρθω στον Ολυμπιακό. Αλλά αν είχα έστω και μια αμφιβολία, εκείνος μου είπε μην ανησυχείς πρέπει να πας».

Ποια είναι η γνώμη σας για τον Βαλβέρδε σαν προπονητή;

«Πρέπει να δεις το βιογραφικό του, είναι φανταστικός. Έχει προπονήσει τη Μπαρτσελόνα, τον Ολυμπιακό, την Αθλέτικ Μπιλμπάο, τρεις από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, με πολύ καλά αποτελέσματα. Οπότε είναι ένας φανταστικός προπονητής. Ωστόσο το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένας τρομερός άνθρωπος».

Ποια ήταν η πρώτη σας εικόνα από τον Ολυμπιακό, το ελληνικό ποδόσφαιρο και το περιβάλλον γύρω από την ομάδα; Τι σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση όταν βρεθήκατε για πρώτη φορά στο γήπεδο και ήρθατε σε επαφή με τον κόσμο;

«Ήξερα ότι οι οπαδοί είναι αρκετά παθιασμένοι, οι ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν τρομερή. Δύσκολη για κάθε αντίπαλο. Αλλά δεν μπόρεσα να το απολαύσω όσο θα ήθελα. Γιατί ήταν μια αρκετά δύσκολη περίοδος για την ομάδα. Βέβαια ο σύλλογος είναι φανταστικός, με πάρα πολλούς οπαδούς σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία για εμένα».

Πώς νιώσατε την πρώτη φορά που μπήκατε στο «Γ. Καραϊσκάκης»;

«Νομίζω με αυτούς τους φιλάθλους είναι δύσκολο να χάσεις, σε βοηθούν πολύ μέχρι το τέλος. Πρέπει να τα δίνεις όλα και μαζί τους είναι λες και παίζεις με 12 παίκτες».