Ο Ντοντό, το όνομα του οποίου ακούστηκε το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό, φαίνεται πως είναι εκ των μεταγραφικών στόχων της Μπαρτσελόνα για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο αθλητικός διευθυντής της Φιορεντίνα, Φάμπιο Παρατίτσι, σχεδόν επιβεβαίωσε ότι ο Ντόντο πιθανότατα θα αποχωρήσει από την ομάδα όταν λήξει το συμβόλαιό του στο τέλος της σεζόν.

«Είναι πολύ ξεκάθαρο και πάντα ήταν. Στο τέλος της σεζόν, θα έχει τη δικαιολογημένη φιλοδοξία να ψάξει για άλλη ομάδα. Ήμασταν πρόθυμοι να ακούσουμε αν ερχόταν μια καλή προσφορά, αλλά δεν λάβαμε καμία, και αυτό δημιούργησε κάποιες δυσκολίες στην προσέγγισή του στη νέα σεζόν», δήλωσε ο Παρατίτσι.

Σύμφωνα με την ισπανική «Sport», ο Βραζιλιάνος είχε ήδη εμφανιστεί στο ραντάρ της Μπαρτσελόνα σε προηγούμενες περιπτώσεις. Το επιθετικό του προφίλ, η ικανότητά του να εντάσσεται στην επίθεση και η εμπειρία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι μερικές από τις πτυχές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υπέρ του, ενώ η κατάσταση του συμβολαίου του καθιστά μία ενδεχόμενη μεταγραφή ιδιαίτερα ελκυστική.

Ο 27χρονος μπορεί επίσης να αποτελέσει αναβάθμιση σε σχέση με τον Ζυλ Κουντέ, του οποίου η απόδοση έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση από την περασμένη σεζόν.

Ο Βραζιλιάνος προήλθε από τις ακαδημίες της Κοριτίμπα και έπαιξε για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Βιτόρια Γκιμαράες, προτού ενταχθεί στη Φιορεντίνα. Έκτοτε, έχει καθιερωθεί στο ιταλικό ποδόσφαιρο, πραγματοποιώντας 166 επίσημες εμφανίσεις με τους Βιόλα, πετυχαίνοντας τρία γκολ και δίνοντας 13 ασίστ.

Μάλιστα το καλοκαίρι που μας πέρασε το όνομα του συνδέθηκε έντονα με μία ενδεχόμενη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, ωστόσο η περίπτωση του δεν προχώρησε, με τους Ερυθρόλευκους να επιλέγουν εν τέλει τον Μάρκους Πέντερσεν της Τορίνο.