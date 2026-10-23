Ολυμπιακός: Για να χάσει την οκτάδα στη League Phase, πρέπει να «αυτοκτονήσει»!

Ο Αλέξης Βιρβίλης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού στο Europa League.

Ο Ολυμπιακός χωρίς να έχει ρολάρει ακόμη, έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στη Σπάρτα Πράγας και πλέον έχει κάθε λόγο να κοιτάζει με ακόμη περισσότερη αισιοδοξία τη συνέχεια της League Phase του Europa League. Η νίκη στο Καραϊσκάκη δεν ήταν απλώς ένα ακόμη τρίποντο στην ευρωπαϊκή διαδρομή των «ερυθρόλευκων». Ήταν ένα αποτέλεσμα που τους φέρνει ακόμη πιο κοντά στον μεγάλο στόχο της απευθείας πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης, δηλαδή στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Και με τα παιχνίδια που απομένουν, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορεί να χαθεί αυτή η ευκαιρία, εκτός κι αν ο ίδιος ο Ολυμπιακός αποφασίσει να βάλει τα χέρια του και να βγάλει τα μάτια του!

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η οκτάδα στον όμιλο δεν είναι πλέον ένα μακρινό όνειρο ούτε ένας στόχος που απαιτεί μια σειρά από ποδοσφαιρικά θαύματα. Είναι μια προοπτική που βρίσκεται μπροστά στον Ολυμπιακό και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δική του συνέπεια.

Οι Πειραιώτες έχουν ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν με κάτι παραπάνω από σοβαρές πιθανότητες την παρουσία τους ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες ομάδες της League Phase και τώρα καλούνται να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα που ακολουθεί. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να κάνουν κάτι εξωπραγματικό, αλλά να αποφύγουν τις γκέλες που θα μπορούσαν να μετατρέψουν μια ευνοϊκή κατάσταση σε περιπέτεια.

Τρεις σταθμοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Το πρόγραμμα προσφέρει στον Ολυμπιακό σημαντικές ευκαιρίες για να συγκεντρώσει τους βαθμούς που χρειάζεται. Η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε στη Σλοβενία, το παιχνίδι με την Τορένσε στην Πορτογαλία και η αναμέτρηση με τη Χοφενχάιμ στο Καραϊσκάκη είναι τρεις σταθμοί στους οποίους μπορεί να χτίσει ακόμη περισσότερο τη θέση του και προς το τέλος του ταξιδιού να κάνει ένα καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα. Δεν πρόκειται να κερδίσει κανένα από αυτά τα παιχνίδια μόνο και μόνο επειδή είναι Ολυμπιακός. Ούτε υπάρχει αντίπαλος που θα μπει στο γήπεδο για να διευκολύνει την αποστολή του. Όμως, έχει όλα τα φόντα για να πάρει άλλους εννιά βαθμούς και να κλειδώσει οριστικά την οκτάδα.

Ωστόσο, άλλο πράγμα είναι να αναγνωρίζεις τις δυσκολίες και άλλο να μην αντιλαμβάνεσαι τις ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα, την εμπειρία και το ειδικό βάρος για να διαχειριστεί αυτές τις αναμετρήσεις, αρκεί να παρουσιαστεί όπως πρέπει. Η Τσέλιε και η Τορένσε είναι παιχνίδια στα οποία οι «ερυθρόλευκοι» οφείλουν να πάρουν τα τρίποντα, ενώ απέναντι στη Χοφενχάιμ θα έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και τη στήριξη του κόσμου τους απέναντι σε μία ομάδα που δεν την λες και το μεγαθήριο της Bundesliga. Μην ξεχνάμε ότι την κέρδισε ο ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Αυτά είναι τα ματς στα οποία μπορεί να γίνει η ουσιαστική δουλειά. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει τους βαθμούς που δικαιούται βάσει των δυνατοτήτων του, θα αρχίσει να κοιτάζει ακόμη και την... 4άδα!

Δεν βγάζουμε από την εξίσωση ούτε τη Ρεν ούτε τη Μίλαν!

Υπάρχουν, βέβαια, και οι αναμετρήσεις με τη Ρεν στη Γαλλία και τη Μίλαν στο Καραϊσκάκη. Δύο παιχνίδια με αυξημένο βαθμό δυσκολίας, τα οποία όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρούνται χαμένα πριν καν διεξαχθούν. Γιατί να βγάλει ο Ολυμπιακός τον εαυτό του από τη διεκδίκηση βαθμών απέναντι σε δύο αντιπάλους με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή παράδοση και σημαντική ποιότητα; Το ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί με ονόματα και προϋπολογισμούς, αλλά με όσα συμβαίνουν μέσα στις τέσσερις γραμμές. Κι ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι δεν χαμπαριάζει με κανέναν.

Στη Γαλλία, θα έχει μια δύσκολη αποστολή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να φύγει με βαθμολογικό όφελος. Και απέναντι στη Μίλαν, στο Καραϊσκάκη, η ομάδα του Πειραιά θα έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει την έδρα της και να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό. Από αυτά τα δύο παιχνίδια μπορεί να πάρει από έναν βαθμό μέχρι και έξι! Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο να συμβεί το δεύτερο, αλλά είναι εξίσου παράλογο να θεωρείται αδύνατο, γιατί πολύ απλά ο Ολυμπιακός μάς έχει καλομάθει.

Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να στηρίξει ολόκληρη την προσπάθειά του σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Έχει μπροστά του κι άλλες ευκαιρίες, στις οποίες μπορεί να συγκεντρώσει βαθμούς και να ενισχύσει τη θέση του. Αυτό ακριβώς κάνει την κατάσταση τόσο ενδιαφέρουσα. Κι αν θέλετε να το πάμε και λίγο παραπέρα, με τη Ρεν έχει και την ασφάλεια να κάνει ο Αλγκουαθίλ ακόμη και διαχείριση του υλικού του, καθώς τρεις μέρες μετά ακολουθεί ο ΠΑΟΚ.

Ξεκάθαρα η οκτάδα είναι στα χέρια του

Εν κατακλείδι, η νίκη επί της Σπάρτα Πράγας έδωσε κάτι περισσότερο από τρεις βαθμούς. Του προσέφερε αυτοπεποίθηση, καλύτερη προοπτική στη βαθμολογία και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη συνέχεια γνωρίζοντας ότι η υπόθεση της οκτάδας βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στα δικά του χέρια. Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί με αγωνία κάθε αποτέλεσμα των ανταγωνιστών του ούτε να περιμένει συνδυασμούς που θα τον ευνοήσουν. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να κάνει τη δική του δουλειά. Κι αν την κάνει, τότε δεν έχει λόγο να κοιτάζει κανέναν άλλον.

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να υπάρξει εφησυχασμός. Στην Ευρώπη, μία κακή βραδιά μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ο Ολυμπιακός οφείλει να αντιμετωπίσει κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, χωρίς να θεωρήσει κανέναν αντίπαλο εύκολο και χωρίς να μπερδέψει την αισιοδοξία με την υπεροψία.

Από την άλλη, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Με τις ευκαιρίες που έχει μπροστά του και με την εικόνα που διαμορφώνεται, ο στόχος της πρώτης οκτάδας είναι απολύτως ρεαλιστικός. Οι Πειραιώτες έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τον ενδιάμεσο γύρο των πλέι οφ και να εξασφαλίσουν απευθείας την παρουσία τους στους «16». Είναι ξεκάθαρα στα χέρια του. Πρόκειται για ένα σημαντικό αγωνιστικό και πρακτικό πλεονέκτημα, το οποίο αξίζει να κυνηγήσουν μέχρι τέλους.

Για να χαθεί αυτή η προοπτική, θα πρέπει να πάνε πολλά πράγματα στραβά. Και κυρίως, θα πρέπει ο ίδιος ο Ολυμπιακός να δημιουργήσει προβλήματα στον εαυτό του. Με άλλα λόγια, για να χάσει την οκτάδα από τη στιγμή που έχει διαμορφώσει αυτές τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να αυτοκτονήσει ποδοσφαιρικά. Η ευκαιρία είναι μπροστά του. Το πρόγραμμα του επιτρέπει να αισιοδοξεί και η πρόκριση στους «16» δεν αποτελεί υπερβολική φιλοδοξία, αλλά έναν στόχο που μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει με όλες του τις δυνάμεις.