Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μετράει 8 στα 8 σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχει αρχίσει να παίρνει έναν σημαντικό αριθμό γκολ από στατικές μπάλες.

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός όχι μόνο δουλεύει με ένα συγκεκριμένο πλάνο τις στατικές του φάσεις αλλά όλο αυτό το σχέδιο είναι και αποτελεσματικό. Οι Ερυθρόλευκοι - που έβγαλαν γκολ μετά από πλάγιο για το 0-1 με τη Μαρκό - εκτός από το 8 στα 8 που έχουν κάνει από τον αγώνα με τη Γιαγκελόνια και μετά έχουν πάρει 4 τέρματα από κόρνερ ή φάουλ. Στο 0-2 με τη Μαρκό το 2ο γκολ των φιλοξενούμενων βγήκε από εκτέλεση κόρνερ και συγκεκριμένα του Πουέρτα που έχει 1 γκολ και 1 ασίστ στον Ολυμπιακό μετά από 10 συμμετοχές.

Αν μη τι άλλο είναι μία σημαντικότατη βοήθεια που σε κάποιες περιστάσεις κάνει και τη διαφορά. Η δουλειά που γίνεται φαίνεται και στις κομπίνες που κάνουν οι παίκτες και ενώ υπάρχει και συγκεκριμένη ιεραρχία παικτών (κάτι λογικό) που χτυπά τα φάουλ και τα κόρνερ στην ομάδα. Στις τελευταίες 8 νικηφόρες αναμετρήσεις ο Ολυμπιακός έχει βάλει 15 τέρματα και από αυτά τα 4 είναι από στατικές φάσεις.

Τα γκολ από στατικές φάσεις στα τελευταία ματς του Ολυμπιακού

Με Γιαγκελόνια: Κόρνερ του Τσικίνιο στο 1-1 του Γκονζάλες

Κόρνερ του Τσικίνιο στο 1-1 του Γκονζάλες Με Παναθηναϊκό: Φάουλ του Φορτούνη πριν το το 1-0 του Ρέτσου

Φάουλ του Φορτούνη πριν το το 1-0 του Ρέτσου Με Μαρσέιγ: Από κομπίνα μετά από κόρνερ του Τσικίνιο του 0-1 του Έσε

Από κομπίνα μετά από κόρνερ του Τσικίνιο του 0-1 του Έσε Με Μαρκό: Από το κόρνερ του Πουέρτα το 0-2 του Κάρμο

Οι 8 σερί νίκες του Ολυμπιακού