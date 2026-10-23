Το γκολ της νίκης του Ολυμπιακού και οι καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3 στα 3 στο Europa League, αφού λύγισε στην έδρα του 1-0 τη Σπάρτα Πράγας και βλέπει οκτάδα.

Οι Πειραιώτες βρήκαν το γκολ της νίκης στο 78'. Ο Πέντερσεν από δεξιά έκανε τρομερή ενέργεια. Απέφυγε τον Αλκόσερ κι έκανε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Ο Γκονζάλες πήρε την κεφαλιά, η μπάλα φάνηκε να πηγαίνει άουτ, αλλά κόντραρε στον Μάνσβερκ κια κατέληξε στα δίχτυα.

Τα highlights του αγώνα