Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0: Τα highlights της ερυθρόλευκης νίκης
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Το γκολ της νίκης του Ολυμπιακού και οι καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 3 στα 3 στο Europa League, αφού λύγισε στην έδρα του 1-0 τη Σπάρτα Πράγας και βλέπει οκτάδα.
Οι Πειραιώτες βρήκαν το γκολ της νίκης στο 78'. Ο Πέντερσεν από δεξιά έκανε τρομερή ενέργεια. Απέφυγε τον Αλκόσερ κι έκανε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Ο Γκονζάλες πήρε την κεφαλιά, η μπάλα φάνηκε να πηγαίνει άουτ, αλλά κόντραρε στον Μάνσβερκ κια κατέληξε στα δίχτυα.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME
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