Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το Κηφισιά Tutu Deals - Ολυμπιακός, τις μάχες της GBL και τα ντέρμπι σε Ιταλία και Γερμανία.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, καθώς έχουμε δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.

Στις 19:00 η Κηφισιά Tutu Deals υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League, με το ματς να μεταδίδεται από το Magenta Sport1 League.

Από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ξεχωρίζει το Derby di Milano ανάμεσα σε Μίλαν και Ίντερ στις 21:45 (Magenta Sport 1), αλλά και το Μπάγερν - Ντόρτμουντ στις 19:30 (Nova Sports prime). Όσον αφορά την Premier League, η Τσέλσι φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 14:30 (Nova Sports Premier League) και στις 17:00 η Μάντσεστερ Σίτι τίθεται αντιμέτωπη με την Μπράιτον στο Έτιχαντ (Nova Sports Premier League).

Στο μπάσκετ, ξεκινά η 5η αγωνιστική της GBL με πέντε αναμετρήσεις. Από αυτές ξεχωρίζει το Βίκος - ΑΕΚ στις 15:00, το Μαρούσι - Προμηθεάς στις 17:00 και το Ηρακλής - ΠΑΟΚ στις 17:30.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας