Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Κηφισιά - Ολυμπιακός, η GBL και το Μίλαν - Ίντερ
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, καθώς έχουμε δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.
Στις 19:00 η Κηφισιά Tutu Deals υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League, με το ματς να μεταδίδεται από το Magenta Sport1 League.
Από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ξεχωρίζει το Derby di Milano ανάμεσα σε Μίλαν και Ίντερ στις 21:45 (Magenta Sport 1), αλλά και το Μπάγερν - Ντόρτμουντ στις 19:30 (Nova Sports prime). Όσον αφορά την Premier League, η Τσέλσι φιλοξενεί τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 14:30 (Nova Sports Premier League) και στις 17:00 η Μάντσεστερ Σίτι τίθεται αντιμέτωπη με την Μπράιτον στο Έτιχαντ (Nova Sports Premier League).
Στο μπάσκετ, ξεκινά η 5η αγωνιστική της GBL με πέντε αναμετρήσεις. Από αυτές ξεχωρίζει το Βίκος - ΑΕΚ στις 15:00, το Μαρούσι - Προμηθεάς στις 17:00 και το Ηρακλής - ΠΑΟΚ στις 17:30.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Τσέλσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30, Nova Sports Premier League)
- Μύκονος - Δόξα Λευκάδας (16:00, Sportfm TV2)
- Καρδίτσα - Κολοσσός (16:00, Sportfm TV3)
- Μάντσεστερ Σίτι - Μπράιτον (17:00, Nova Sports Premier League)
- Μαρούσι - Προμηθέας (17:00, Sportfm TV4)
- Ηρακλής - ΠΑΟΚ (17:30, ΣΚΑΪ)
- Κηφισιά - Ολυμπιακός (19:00, Magenta Sport 1)
- Τότεναμ - Κρίσταλ Πάλας (19:30, Nova Sports Premier League)
- Μπάγερν Μονάχου - Ντόρτμουντ (19:30, Nova Sports Prime)
- Μίλαν - Ίντερ (21:45, Magenta Sport 1)
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