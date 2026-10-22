Ολυμπιακός: Τα χρήματα που έχει εξασφαλίσει από την Ευρώπη κι αυτά που διεκδικεί
Ο Ολυμπιακός έκανε το 3Χ3 στη League Phase του Europa League και βάζει πλώρη για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, έχοντας ως στόχο την 8αδα. H ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπέταξε τη Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο με 1-0 κι έφτασε τους 9 πόντους.
Φυσικά, πέρα από το βαθμολογικό όφελος οι Ερυθρόλευκοι έχουν και οικονομικό, καθώς τα θετικά αποτελέσματα «μεταφράζονται» σε χρήματα. Σε αυτό το πλαίσιο η νίκη επί των Τσέχων απέφερε επιπλέον 450.000 ευρώ στους Πειραιώτες.
Πριν τη σέντρα του αγώνα ο Ολυμπιακός είχε ήδη εξασφαλίσει 13.710.000 ευρώ και πλέον το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 14.160.000 ευρώ.
Τα χρήματα του Europa League
- Πριμ κατάταξης: 75.000 ευρώ Χ τη θέση που θα τερματίσει κάθε ομάδα με αντίστροφη μέτρηση από το 36 (π.χ. ο 1ος Χ36, ο 2ος Χ 35 κτλ)
- Νίκη στη League Phase: 450.000 ευρώ
- Ισοπαλία στη League Phase: 150.000 ευρώ
- Πριμ τερματισμού στις θέσεις 1-8: 600.000 ευρώ
- Πριμ τερματισμού στις θέσεις 9-16: 300.000 ευρώ
- Πρόκριση στα Play Off: 300.000 ευρώ
- Πρόκριση στους «16»: 1.750.000 ευρώ
- Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000 ευρώ
- Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000 ευρώ
- Φιναλίστ: 7.000.000 ευρώ
- Κατάκτηση τροπαίου: 6.000.000
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