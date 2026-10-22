Τα έσοδα του Ολυμπιακού από την UEFA ξεπέρασαν τα 14 εκατομμύρια ευρώ μετά τη νίκη επί της Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3Χ3 στη League Phase του Europa League και βάζει πλώρη για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, έχοντας ως στόχο την 8αδα. H ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπέταξε τη Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο με 1-0 κι έφτασε τους 9 πόντους.

Φυσικά, πέρα από το βαθμολογικό όφελος οι Ερυθρόλευκοι έχουν και οικονομικό, καθώς τα θετικά αποτελέσματα «μεταφράζονται» σε χρήματα. Σε αυτό το πλαίσιο η νίκη επί των Τσέχων απέφερε επιπλέον 450.000 ευρώ στους Πειραιώτες.

Πριν τη σέντρα του αγώνα ο Ολυμπιακός είχε ήδη εξασφαλίσει 13.710.000 ευρώ και πλέον το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 14.160.000 ευρώ.

Τα χρήματα του Europa League