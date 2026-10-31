Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (31/10) εκτός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Κηφισιά για τη Superleague.

Με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και να βρεθεί στην κορυφή της Superleague, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται σήμερα (31/10, Live στο Gazzetta) από την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου για την 9η αγωνιστική.

Οι Πειραιώτες θέλουν το τρίποντο για να ανέβουν πρώτοι και να περιμένουν το αποτέλεσμα του αυριανού (1/11) ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα ψάξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.