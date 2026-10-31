Κηφισιά - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα
Με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του και να βρεθεί στην κορυφή της Superleague, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται σήμερα (31/10, Live στο Gazzetta) από την Κηφισιά στο γήπεδο της Λεωφόρου για την 9η αγωνιστική.
Οι Πειραιώτες θέλουν το τρίποντο για να ανέβουν πρώτοι και να περιμένουν το αποτέλεσμα του αυριανού (1/11) ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα ψάξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.