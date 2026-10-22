Europa League: Η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική, στην 5η θέση ο Ολυμπιακός
Με γκολ του Γκονζάλες στο 78' ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Σπάρτα Πράγας και κάνοντας το τρία στα τρία έφτασε τους 9 βαθμούς και την 5η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της League Phase του Europa League.
Όσον αφορά τον ΟΦΗ, οι Κρητικοί μετά την ήττα τους με 2-0 από την Λεβαρκούζεν στο Παγκρήτιο έμειναν στους 3 βαθμούς και έπεσαν στην 26η θέση. Στην κορυφή βρίσκεται η Μπενφίκα, με τη Λεβερκούζεν να ακολουθεί και την Μπόρνμουθ να είναι στην 3η θέση.
Τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής
Αραράτ - Αλκμάαρ 0-4
Γιουβέντους - Ρεν 2-2
Λεχ Πόζναν - Σάντερλαντ 1-1
Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν 2-4
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Χάποελ Μπερ Σεβά 4-0
ΟΦΗ - Λεβερκούζεν 0-2
Στουρμ Γκρατς - Μαρσέιγ 1-0
Φερεντσβάρος - Τορεένσε 4-1
Βικτόρια Πλζεν - Λέφσκι Σόφιας 1-2
Γιαγκελόνια - Άντερλεχτ 0-3
Λίλεστρομ - Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-6
Μπεσίκτας - Κρίσταλ Πάλας 2-2
Μπόρνμουθ - Μίλαν 3-0
Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0
Ομόνοια - Μπενφίκα 1-4
Σέλτικ - Θέλτα 1-2
Τσέλιε - Σάλτσμπουργκ 2-2
Χόφενχαϊμ - Λιόν 3-0
Η Βαθμολογία
1. Μπενφίκα 9 (10-2)
2. Μπάγερ Λεβερκούζεν 9 (8-0)
3. Μπόρνμουθ 9 (8-1)
4. Φερεντσβάρος 9 (9-3)
5. Ολυμπιακός 9 (4-1)
6. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 7 (8-1)
7. Γιουβέντους 7 (9-3)
8. Μπεσίκτας 7 (9-5)
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9. Σάντερλαντ 7 (4-2)
10. Αλκμάαρ 6 (6-2)
11. Ομόνοια 6 (5-4)
12. Λιόν 6 (5-6)
13. Ρεν 5 (4-3)
14. Ρεάλ Σοσιεδάδ 4 (8-3)
15. Κρίσταλ Πάλας 4 (8-5)
16. Σπάρτα Πράγας 4 (5-3)
17. Λέφσκι Σόφιας 4 (3-3)
18. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4 (3-4)
19. Στουρμ Γκρατς 4 (1-3)
20. Ναϊμέγκεν 4 (5-8)
21. Σάλτσμπουργκ 4 (3-6)
22. Άντερλεχτ 3 (4-3)
23. Χοφενχάιμ 3 (5-5)
24. Μίλαν 3 (4-5)
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25. Θέλτα 3 (3-4)
26. ΟΦΗ 3 (3-4)
27. Γιαγκελόνια 3 (4-6)
28. Τορένσε 3 (3-7)
29. Τσέλιε 1 (2-7)
30. Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (1-6)
31. Λίλεστρομ 1 (2-9)
32. Λεχ Πόζναν 1 (1-9)
33. Βικτόρια Πλζεν 0 (2-7)
34. Μαρσέιγ 0 (1-6)
35. Σέλτικ 0 (3-9)
36. Αραράτ-Αρμένιας 0 (2-11)
Η 4η αγωνιστική του Europa League
5/11
Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ
Σέλτικ - Mπεσίκτας
Μίλαν - Φερεντσβάρος
Άντερλεχτ - Ζάλτσμπουργκ
Λέφσκι - Γιαγκελόνια
Λίλεστρομ - Πλζεν
Ναϊμέγκεν - Ομόνοια
Σοσιεδάδ - Λιόν
Ρεν - Ολυμπιακός
Σπάρτα - Μπόρνμουθ
Αλκμααρ - Γιουβέντους
Λεβερκούζεν - Μαρσέιγ
Μπενφίκα - Λεχ Πόζναν
Θέλτα - Ουνιόν
Χάποελ Μπεερ Σέβα - ΟΦΗ
Στουρμ Γκρατς - Τσέλιε
Σάντερλαντ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Τορέενσε - Αραράτ
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