Ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 1-0 και της Σπάρτα Πράγας έκανε το τρία στα τρία στην League Phase του Europa League και ανέβηκε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην 26η θέση ο ΟΦΗ.

Με γκολ του Γκονζάλες στο 78' ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Σπάρτα Πράγας και κάνοντας το τρία στα τρία έφτασε τους 9 βαθμούς και την 5η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της League Phase του Europa League.

Όσον αφορά τον ΟΦΗ, οι Κρητικοί μετά την ήττα τους με 2-0 από την Λεβαρκούζεν στο Παγκρήτιο έμειναν στους 3 βαθμούς και έπεσαν στην 26η θέση. Στην κορυφή βρίσκεται η Μπενφίκα, με τη Λεβερκούζεν να ακολουθεί και την Μπόρνμουθ να είναι στην 3η θέση.

Τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής

Αραράτ - Αλκμάαρ 0-4

Γιουβέντους - Ρεν 2-2

Λεχ Πόζναν - Σάντερλαντ 1-1

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν 2-4

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Χάποελ Μπερ Σεβά 4-0

ΟΦΗ - Λεβερκούζεν 0-2

Στουρμ Γκρατς - Μαρσέιγ 1-0

Φερεντσβάρος - Τορεένσε 4-1

Βικτόρια Πλζεν - Λέφσκι Σόφιας 1-2

Γιαγκελόνια - Άντερλεχτ 0-3

Λίλεστρομ - Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-6

Μπεσίκτας - Κρίσταλ Πάλας 2-2

Μπόρνμουθ - Μίλαν 3-0

Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0

Ομόνοια - Μπενφίκα 1-4

Σέλτικ - Θέλτα 1-2

Τσέλιε - Σάλτσμπουργκ 2-2

Χόφενχαϊμ - Λιόν 3-0

Η Βαθμολογία

1. Μπενφίκα 9 (10-2)

2. Μπάγερ Λεβερκούζεν 9 (8-0)

3. Μπόρνμουθ 9 (8-1)

4. Φερεντσβάρος 9 (9-3)

5. Ολυμπιακός 9 (4-1)

6. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 7 (8-1)

7. Γιουβέντους 7 (9-3)

8. Μπεσίκτας 7 (9-5)

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9. Σάντερλαντ 7 (4-2)

10. Αλκμάαρ 6 (6-2)

11. Ομόνοια 6 (5-4)

12. Λιόν 6 (5-6)

13. Ρεν 5 (4-3)

14. Ρεάλ Σοσιεδάδ 4 (8-3)

15. Κρίσταλ Πάλας 4 (8-5)

16. Σπάρτα Πράγας 4 (5-3)

17. Λέφσκι Σόφιας 4 (3-3)

18. Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4 (3-4)

19. Στουρμ Γκρατς 4 (1-3)

20. Ναϊμέγκεν 4 (5-8)

21. Σάλτσμπουργκ 4 (3-6)

22. Άντερλεχτ 3 (4-3)

23. Χοφενχάιμ 3 (5-5)

24. Μίλαν 3 (4-5)

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25. Θέλτα 3 (3-4)

26. ΟΦΗ 3 (3-4)

27. Γιαγκελόνια 3 (4-6)

28. Τορένσε 3 (3-7)

29. Τσέλιε 1 (2-7)

30. Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (1-6)

31. Λίλεστρομ 1 (2-9)

32. Λεχ Πόζναν 1 (1-9)

33. Βικτόρια Πλζεν 0 (2-7)

34. Μαρσέιγ 0 (1-6)

35. Σέλτικ 0 (3-9)

36. Αραράτ-Αρμένιας 0 (2-11)

Η 4η αγωνιστική του Europa League

5/11

Κρίσταλ Πάλας - Χόφενχαϊμ

Σέλτικ - Mπεσίκτας

Μίλαν - Φερεντσβάρος

Άντερλεχτ - Ζάλτσμπουργκ

Λέφσκι - Γιαγκελόνια

Λίλεστρομ - Πλζεν

Ναϊμέγκεν - Ομόνοια

Σοσιεδάδ - Λιόν

Ρεν - Ολυμπιακός

Σπάρτα - Μπόρνμουθ

Αλκμααρ - Γιουβέντους

Λεβερκούζεν - Μαρσέιγ

Μπενφίκα - Λεχ Πόζναν

Θέλτα - Ουνιόν

Χάποελ Μπεερ Σέβα - ΟΦΗ

Στουρμ Γκρατς - Τσέλιε

Σάντερλαντ - Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Τορέενσε - Αραράτ