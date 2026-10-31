Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που σχεδόν πάντα κάνει δοκιμές πριν από τους αγώνες δείχνει να το σκέφτεται λίγο παραπάνω για κάποιες θέσεις για το Κηφισιά - Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία τελευταία τριάδα αγώνων πριν την επόμενη διακοπή ελέω των Εθνικών ομάδων (με Κηφισιά και Ρεν εκτός και εντός με ΠΑΟΚ) και προφανώς θέλει να πάρει το καλύτερο δυνατό. Η αρχή γίνεται με το Κηφισιά - Ολυμπιακός (31/10, 19:00-Live από το Gazzetta) το απόγευμα του Σαββάτου.

Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα έχει μία αλλαγμένη 11άδα ως προς το ματς του 0-2 με τη Μαρκό. Μία πιθανότατα κλασική 11άδα Πρωταθλήματος με τον κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να κάνει σχεδόν πάντα δοκιμές πριν από τις αναμετρήσεις της ομάδας του.

Κάτω από τα δοκάρια εκτός απροόπτου επανέρχεται ο γκολκίπερ Ορτέγκα - και ενώ ο Πόποβιτς έβγαλε θετικό πρόσημο στο Μαρκό - Ολυμπακός - και για την 4άδα της άμυνας οι επικρατέστεροι είναι οι Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος και Σάλιακας. Για το κέντρο ο Φρόιλερ αναμένεται να επιστρέψει στο αρχικό σχήμα έχοντας παρτενέρ τον Έσε ή τον Πουέρτα.

Ο Ρόκα με τον Φορτούνη διεκδικούν τη μία θέση του εξτρέμ και ο Ζέλσον με τον Μπέιλι την άλλη, με τον Τζαμαϊκανό ίσως να είναι ένα κλικ πιο πάνω. Οι δε Ζότα και Τσικίνιο συνιστούν τις 2 βασικές επιλογές πίσω από τον φορ. Ο Μάριους με τον Γκονζάλες είναι οι βασικοί διεκδικητές για τη θέση του σέντερ φορ. Τα διλήμματα δηλαδή για τον Ισπανό προπονητή είναι αρκετά.