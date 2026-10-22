Ο Κλίντμαν Λίλο έκανε ό,τι μπορούσε για να σταματήσει τους παίκτες της Λεβερκούζεν.

Η Λεβερκούζεν μετά το 20' κυριάρχησε στο Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ.

Στο 19' ο Λίλο απέκρουσε αριστερό σουτ του Χόφμαν.

Στο 29' είχε διπλή χαμένη ευκαιρία η γερμανική ομάδα. Ο Χόφμαν βγήκε σε θέση βολής και πλάσαρε ο Λίλο απέκρουσε και στη συνέχεια σουτ του Σικ απέκρουσε ο Λίλο κι απομάκρυνε ο Κρίζμανιτς πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Στο 30' Λίλο νίκησε και τον Φερνάντεζ.

Στο 33' υπέροχη ντρίμπλα του Σικ, ο Κωστούλας έκοψε το σουτ με εξαιρετικό τάκλιν, στη συνέχεια ευνοήθηκε από τις κόντρες ο Τίλμαν, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Λίλο κι εκτέλεσε, αλλά ο γκολκίπερ του ΟΦΗ απέκρουσε με το πόδι.



