ΟΦΗ - Λεβερκούζεν: Απίθανες επεμβάσεις του Λίλο
Η Λεβερκούζεν μετά το 20' κυριάρχησε στο Παγκρήτιο κόντρα στον ΟΦΗ.
Στο 19' ο Λίλο απέκρουσε αριστερό σουτ του Χόφμαν.
Στο 29' είχε διπλή χαμένη ευκαιρία η γερμανική ομάδα. Ο Χόφμαν βγήκε σε θέση βολής και πλάσαρε ο Λίλο απέκρουσε και στη συνέχεια σουτ του Σικ απέκρουσε ο Λίλο κι απομάκρυνε ο Κρίζμανιτς πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.
Στο 30' Λίλο νίκησε και τον Φερνάντεζ.
Στο 33' υπέροχη ντρίμπλα του Σικ, ο Κωστούλας έκοψε το σουτ με εξαιρετικό τάκλιν, στη συνέχεια ευνοήθηκε από τις κόντρες ο Τίλμαν, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Λίλο κι εκτέλεσε, αλλά ο γκολκίπερ του ΟΦΗ απέκρουσε με το πόδι.
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