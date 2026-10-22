ΟΦΗ - Μπάγερ Λεβερκούζεν: Το υπέροχο κορεό των Ομιλιτών
Υπέροχη ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΟΦΗ. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας υποδέχτηκαν τον μεγαλύτερο και πιο επικίνδυνο, βάσει ονόματος, αντίπαλο που θα έρθει στο Ηράκλειο για τη League Phase του Europa League, τη Μπάγερ Λεβερκούζε, και οι Ομιλίτες έδωσαν δυναμικό παρών για να στηρίξουν τους παίκτες του Χρήστου Κόντη.
Στις κεντρικές θύρες του Σταδίου στήθηκε ένα εντυπωσιακό κορέο, με το ιστορικό έμβλημα με την ασπίδα στο επίκεντρο και από πίσω χρυσές δάφνες.
Το κορεό συνοδεύτηκε με το πανό: «Οι ημέρες δόξας σε κάνουν να συνειδητοποιείς γιατί πάλευες».
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