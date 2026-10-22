Φίλοι της Λεβερκούζεν είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν κρουαζιέρα στα νερά του Κρητικού Πελάγους πριν το παιχνίδι της ομάδας τους με τον ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ στο πιο απαιτητικό παιχνίδι που θα δώσει στο Ηράκλειο για τη League Phase του Europa League θα φιλοξενήσει τη Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής (22/10, 19:45). Φυσικά το Παγκρήτιο θα έχει περισσότερους από 10.000 Ομιλίτες, ενώ στο Στάδιο θα βρεθούν και περίπου 1.000 φίλοι της Μπάγερ.

Μερικοί εξ αυτών είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πολυτελή κρουαζιέρα στα νερά του Κρητικού Πελάγους, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων των Ασπιρινών για τα 40 χρόνια ευρωπαϊκής παρουσίας του, με τίτλο «40 Years Across Europe».

Συγκεκριμένα το κλαμπ της Bundesliga ναύλωσε πλοίο και το «έντυσε» στα χρώματα της ομάδας. Στην κρουαζιέρα βρέθηκαν φίλοι της Λεβερκούζεν που εξασφάλισαν τη θέση τους ύστερα από κλήρωση.

Φυσικά, παρά την εποχή, υπήρχαν και Γερμανοί φίλαθλοι που δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν και μια βουτιά!