Η Σπάρτα Πράγας δεν προτίθεται να προπονηθεί στο «Καραϊσκάκης» πριν το ματς με τον Ολυμπιακό για το Europa League (22/10, 22:00), ενώ θα έχει στο πλάι περίπου 700 φίλους της.

Σε ρυθμούς... Ολυμπιακού κινείται φυσικά τις τελευταίες ημέρες και η Σπάρτα Πράγας, ενόψει του μεταξύ τους αγώνα της Πέμπτης (22/10, 22:00) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Τσέχοι που προέρχονται από νίκη με 2-0 επί της Παρντούμπιτσε για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος της χώρας, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα με στόχο το δεύτερο τρίποντο στη διοργάνωση (σσ Europa), καθώς μετρούν μια νίκη (1-4 την Αραράτ) και μια ισοπαλία (1-1 με Λιλστρομ).

Μάλιστα, βάσει των όσων προκύπτουν, το σύνολο του Μπράιαν Πρίσκε δεν προτίθεται να προπονηθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπως συνηθίζεται πριν τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Παράλληλα, εκτιμάται ότι περίπου 700 φίλαθλοι θα δώσουν το «παρών» στο Φαληρικό γήπεδο, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας τους κόντρα στους Πειραιώτες.

Άλλωστε, ο σύλλογος έχει οργανώσει επίσημα εκδρομή στην Ελλάδα ενόψει του αγώνα.