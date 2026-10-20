Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας: Οι πιθανότητες νίκης των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς για το παιχνίδι της Πέμπτης (22/10, 22:00) κόντρα στη Σπάρτα Πράγας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Europa League.
Μετά τις νίκες επί Γιαγκελόνια (2-1) και Μαρσέιγ (0-1), το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θέλει, μαζί με τον κόσμο του, να κάνει το 3/3 στον θεσμό και να αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα του βαθμολογικού πίνακα, και, κατά συνέπεια, απευθείας στη φάση των «16».
Στο πλαίσιο αυτό και όπως συνηθίζεται, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες για το παιχνίδι στο «Γ. Καραϊσκάκης». Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, οι Ερυθρόλευκοι έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, αφού τους δίνεται ποσοστό 55%, έναντι του 22% που έχει η ομάδα από την Τσεχία. Φυσικά, το υπολειπόμενο 23% είναι το -πιθανό- ποσοστό της ισοπαλίας.
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