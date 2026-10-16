Ρέτσος: «Ευρωπαϊκές βραδιές που μένουν, ο κόσμος μας άξιζε να είναι εκεί»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έκανε μία υπέροχη ανάρτηση μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μαρσέιγ χωρίς να ξεχάσει τον κόσμο του Ολυμπιακού, που δεν μπόρεσε να βρεθεί στο γήπεδο.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/10) και λίγο μετά την πολύ σημαντική νίκη που σημείωσε ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μαρσέιγ μέσα την έδρα της με 1-0, ο αρχηγός της ομάδας, Παναγιώτης Ρέτσος έκανε μία ανάρτηση αντάξια της θέσης του.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός τόνισε πως η χθεσινή βραδιά είναι από κείνες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη των οπαδών, αλλά και στην ιστορία της ομάδας, μοίρασε συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της αποστολής ενώ δεν ξέχασε και τον κόσμο των Πειραιωτών, που ταλαιπωρήθηκε πολύ με την κατάσταση που επικράτησε για το ματς αυτό και τελικά δεν μπόρεσε να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας του.

Επισήμανε πως οι φίλαθλοι των «ερυθρολεύκων» άξιζαν να βρίσκονται εκεί ώστε να πανηγυρίσουν μαζί τους τη μεγάλη αυτή νίκη.