Ολυμπιακός: H UEFA ξεχώρισε τις επεμβάσεις του Ορτέγκα
Χωρίς αμφιβολία, ο Στέφαν Ορτέγκα ήταν ένας εκ των κορυφαίων στη χθεσινή (15/10) αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μαρσέιγ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Οι «ερυθρόλευκοι» με την κεφαλιά του Έσε στο 42' πήραν τη νίκη στη Μασσαλία, ωστόσο, αυτός που βοήθησε με τις καθοριστικές επεμβάσεις του για να παραμείνει το 1-0, ήταν ο κίπερ του Ολυμπιακού, Στέφαν Ορτέγκα.
Οι αποκρούσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από την UEFA, η οποία τις ξεχώρισε και τις συμπεριέλαβε σε ένα video με τις καλύτερες της ημέρας.
Some incredible stops from Stefan Ortega, Dominik Kotarski and more... #UELsaves | @Betano_PT https://t.co/7e9EpkwpCQ— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 15, 2026
Ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι, βρίσκεται επίσης σε αυτούς που ξεχώρισαν, καθώς ήταν επίσης καθοριστικός με τις σωτήριες επεμβάσεις του στο 1-0 της Ντινάμο Ζάγκρεμπ επί της Άντερλεχτ.
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