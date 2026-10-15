Με κεφαλιά του Σαντιάγκο Εσε στο 42' ο ψυχωμένος Ολυμπιακός κατάφερε να μείνει όρθιος στο «Βελοντρόμ», νίκησε 1-0 τη Μαρσέιγ, κράτησε πάλι το «μηδέν» παθητικό και παρέμεινε στο ανώτατο στρώμα της βαθμολογίας του Europa League.

Ο Ολυμπιακός εάν και πέρασε αρκετά δύσκολες στιγμές στο Βελοντρόμ κατάφερε να βγει ο μεγάλος νικητής σε μία βραδιά που στερήθηκε με το γνωστό γαλλικό μπάχαλο τον κόσμο του. Μεγάλο ματς ο Ορτέγκα και σκόρερ του 0-1 ο Έσε.

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Η γηπεδούχος Μαρσέϊγ άρχισε τον αγώνα με γκολκίπερ τον Λανζέ και άμυνα με τους Γουεά, Μεϊτέ, Αγκέρντ και Έμερσον. Κέντρο με τους Ναντί, Γκόμες και Αμπντελί και μπροστά ως τριάδα οι.Αμπνταλάχ, Μοπέ και Παϊσάο.

Οι 11 εκλεκτοί του κόουτς Αγκουαθίλ για το Μαρσέιγ – Ολυμπιακός είχαν και μίνι ανατροπές. Ο Βάσκος τις έκανε τις διαφοροποιήσεις του ξεκινώντας τον Έσε ως βασικό στον άξονα και τον Γιάρεμτσουκ ως σέντερ φορ φυσικά. Ο σχηματισμός του Ολυμπιακού: Ορτέγκα ο γκολκίπερ, άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Σαλιακα. Κέντρο με Έσε και Πουέρτα και τριάδα με Ζότα - Τσικίνιο και Ζέλσον πίσω από τον Γιάρεμτσουκ.

Ο Έσε έκανε το «χτύπημά του» την καίρια στιγμή και βρήκε δίχτυα για το 0-1

Η Μαρσέιγ μπήκε πιο δυνατά και επικίνδυνα στο παιχνίδι του Βελοντρόμ. Μόλις στο 5ο λεπτό ο Σάλιακας έδιωξε καίρια σε κόρνερ μία πολύ επικίνδυνη επίθεση της Μαρσέιγ. Στο 17ο λεπτό ο Ζέλσον έπειτα από συνεργασία με τον Γιάρεμτσουκ έκανε ένα σουτ που όμως δεν ήταν δυνατό και πήγε στα χέρια του γκολκίπερ της Μαρσέιγ. Στο 24’ ο Έσε έκοψε σουτ αντιπάλου και στο 27’ ο Πιρόλα ανέκοψε νέα επίθεση των Γάλλων.

Στο 37’ ο Ορτέγκα είχε εξαιρετική επέμβαση σε σουτ του Αμπνταλάχ ενώ 2 λεπτά πριν είχε προηγηθεί καίριο στοπ του Ρέτσου στον Γκόμες. Ο Ολυμπιακός παρότι δεν είχε ένα φοβερό πρώτο μέρος βρήκε πρώτος το γκολ μετά από μία στατική φάση. Ο Τσικίνιο ήταν που έκανε τη σέντρα για να σκοράρει ο Έσε με κεφαλιά στο 42ο λεπτό και να πανηγυρίσει έξαλλα φιλώντας το σήμα του Ολυμπιακού. Στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε ως οφσάιντ τέρμα του Γιάρεμτσουκ και το πρώτο ημίχρονο έκλεισε στο 0-1.

Η χαμένη φάση του Ζότα και ο φύλακας κέρβερος Ορτέγκα

Στην επανάληψη η Μαρσέιγ έβγαλε αντίδραση ξανά όπως ακριβώς αναμενόταν να συμβεί. Αρχικά στο 55ο λεπτό ο Ζότα είχε ένα σουτ από καλή θέση πάνω σε αντίπαλο. Η Μαρσέιγ ωστόσο επέστρεψε στο παιχνίδι και ξαναέβγαλε την επιθετική της ποιότητα. Στο 59’ ο Ρέτσος αποσόβησε σίγουρο γκολ αν και με μεγάλη δόση ρίσκου και ενω η μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα του Ορτέγκα. Στο 61’ η Μαρσέιγ έχασε πολύ μεγάλη φάση με το σουτ του Παϊσάο να περνάει έξω.



Στο 64’ ο Έσε είχε την ατομική ενέργεια και ένα σουτ που μπλόκαρε ο Λανζέ. Στο 66’ ο Ορτέγκα είχε σπουδαία διπλή επέμβαση. Ο Γερμανός γκολκίπερ συνέχισε το κρεσέντο του και μετά και σε μία πολύ δυνατή για αυτόν βραδιά.



MVP: Ο Ορτέγκα. Ο Γερμανός έχει κάνει ένα φοβερό και γεμάτο παιχνίδι, βγάζοντας σχεδόν τα... πάντα σε αυτόν τον αγώνα. Όπου χρειάστηκε ήταν εκεί και ενώ φοβερές μάχες έδωσαν και οι δύο στόπερ, Ρέτσος και Πιρόλα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Η επιλογή του σκόρερ του 0-1 Έσε είναι προφανής. Γκολ που μπήκε σε ένα χρονικό σημείο που ο Ολυμπιακός το είχε μεγάλη ανάγκη και από κάθε άποψη. Όσοι έπαιξαν έκαναν γενικά κατάθεση ψυχής από τους Πειραιώτες. Η είσοδος του Φορτούνη βοήθησε τον Ολυμπιακό να κρατήσει και να κυκλοφορήσει πιο καλά τη μπάλα.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Σχεδόν όλοι οι μεσοεπιθετικοί της Μαρσέιγ. Ναι παίκτες με ποιότητα αλλά δεν μπόρεσαν να μετουσιώσουν σε γκολ κάποια από τις φάσεις τους. Ο Ολυμπιακός από την άλλη περίμενε περισσότερα σε τέτοια βραδιά από πολύ καλούς παίκτες του όπως ο Ζέλσον.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε την φάση του 0-1 για την άμυνα των Γάλλων. Εκεί που δέχθηκαν το γκολ του Έσε μην μπορώντας να τον σταματήσουν.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Τα όποια θέματα της διαιτησίας είχαν να κάνουν με φάουλ και κάρτες περισσότερο και λιγότερο με άλλες περιπτώσεις. Στη φάση του 0-1 του Έσε υπήρξε και τσεκάρισμα της φάσης για πιθανότητα φάουλ του Ρέτσου με το τέρμα να επικυρώνετα κανονικά.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Με πολύ κόπο και τεράστια προσπάθεια ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 2 στα 2 στο φετινό Europa. Σε έναν αγώνα πολύ υψηλών απαιτήσεων άντεξε και πήρε ένα σπουδαίο, ένα τεραστιο πιο καλά διπλό στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ.

ΜΑΡΣΕΪΓ: Λανζέ, Γουεά, Μεϊτέ, Αγκέρντ, Έμερσον (62’ Γκαρσία), Ναντί (62’ Χαρίτ), Γκόμες (75’ Μουμπανιά), Αμπντελί, Αμπνταλάχ (80’ Κονγκομπιά), Μοπέ (62’ Γκουϊρί) και Παϊσάο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Μπρούνο (73’ Τικνιζάν), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Έσε, Πουέρτα (67’ Φροϊλερ), Ζότα (73 Φορτούνης), Τσικίνιο (82’ Γκουστάβο Σα), Ζέλσον και Γιάρεμτσουκ (67’ Γκονζάλες).