Κόντης: «Τεράστια χαμένη ευκαιρία, αδικούμε τους εαυτούς μας»

Οι δηλώσεις του προπονητή του ΟΦΗ, Χρήστου Κόντη, στη Magenta TV μετά την ήττα από τη Ρεν στη Γαλλία, με ανατροπή.

Ο ΟΦΗ το «πάλεψε» στην έδρα της ισχυρής Ρεν, όμως παρόλο που προηγήθηκε εν τέλει ηττήθηκε με 2-1, καθώς οι Γάλλοι έκαναν ανατροπή με δυο γκολ στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα. Ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, στις δηλώσεις του στη Magenta TV έκανε λόγο για τεράστια χαμένη ευκαιρία.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Κρίμα, αδικούμε τους εαυτούς μας σε ένα παιχνίδι που για 60-70 λεπτά δεν κινδυνεύαμε με μία πολύ καλή ομάδα και πιεστική.

Δώσαμε κατοχή γιατί ξέραμε ότι θα είναι πολύ επικίνδυνοι στον χώρο. Ήμασταν απλά καλοί στις αλληλοκαλύψεις, στο πώς κλείναμε και δεν αφήναμε να δημιουργήσει, να κάνει το παιχνίδι που ξέρει και προηγηθήκαμε νωρίς.

Αλλά στο τέλος μας πειράζει πολύ και ο τρόπος που χάσαμε και ότι χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και φτάσαμε στο 1-1 και πονάει πολύ περισσότερο όταν χάνεις έστω και τον έναν βαθμό.

Νομίζω στο ποδόσφαιρο κάθε μέρα παίρνουμε μαθήματα. Οι ήττες είναι πιο διδακτικές από τις νίκες. Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα και σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να κάνεις λάθη και να χάνεις συγκέντρωση γιατί το πληρώνεις.

Αν εξαιρέσουμε την πολύ καλή απόκρουση του Νίκου, ήταν αυτές οι ευκαιρίες στο τέλος που έκαναν τη διαφορά και γύρισαν την κατάσταση υπέρ της Ρεν.

Συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι».