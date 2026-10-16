Οι πιθανότητες πρόκρισης Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και ΟΦΗ στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ να προκριθούν στην επόμενη φάση του Conference και του Europa League αντίστοιχα.

Το βράδυ της Πέμπτης τρεις από τους τέσσερις εκπροσώπους μας στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα ρίχτηκαν στη... μάχη, με συνολικό απολογισμό 2 νίκες και 1 ήττα και η καλή πορεία της Ελλάδας στην βαθμολογία της UEFA συνεχίζεται.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το δεξί στο Conference League, καθώς επικράτησε με 2-1 στο «ΟΑΚΑ» της Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League «απέδρασε» από το Βελοντρόμ, καθώς κέρδισε με 1-0 τη Μαρσέιγ, ενώ ο ΟΦΗ ηττήθηκε εκτός έδρας από την Ρεν με 2-1, αν και προηγήθηκε για πάνω από 60 λεπτά.

Μετά από την ολοκλήρωση των αγώνων της Πέμπτης (15/10), το Football Meets Data ανανέωσε τις πιθανότητες κάθε ομάδας που βρίσκεται στις δύο αυτες διοργανώσεις να είναι μέσα στις 24 πρώτες που θα προκριθούν στην επόμενη φαση, με τους δύο αιωνίους να έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν.

Αναλυτικότερα, οι Ερυθρόλευκοι, μετά το σπουδαίο διπλό κόντρα στους Μασσαλούς «κλείδωσαν» ουσιαστικά την πρόκριση στα νοκ-άουτ, με τον υπερυπολογιστή να τους δίνει 98,3% πιθανότητες να βρίσκονται μέσα στην 24άδα και 54,4% πιθανότητες να τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 8 και να «σφραγίσουν» αυτόματα το εισιτήριο για τους «16» του θεσμού.

Αντιθέτως για τους Κρητικούς, οι οποίοι, αν και έχασαν, συνεχίζουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες, τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, με το μοντέλο του «FMD» να τους δίνει 37,9% πιθανότητες να βρίσκόνται μέσα στην 24άδα και μόλις 1,2% να είναι στην πρώτη 8αδα. Θυμίζουμε ωστόσο ότι, πριν από την πρεμιέρα τους, οι Ομιλίτες συγκέντρωναν μονάχα 7,5% πιθανότητες πρόκρισης στην ενδιάμεση φάση και 0,2% να βρίσκονται μέσα στους πρώτους οκτώ, κάτι που δείχνει το πόσο έχουν βελτιώσει την κατάσταση τους.

🟠 UEL projections after MD2 with teams ordered by xPts https://t.co/FwRWWfd8ER — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 15, 2026

Τέλος, οι «Πράσινοι», μετά τη νίκη τους επί των Βόσνιων, συγκεντρώνουν 88% πιθανότητες πρόκρισης στην 24αδα και 27,1% να τερματίσουν στο «1-8» και να τσεκάρουν αυτόματα το εισιτήριο τους για τη φάση των «16» της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.