Το γκολ του Έσε και οι καλύτερες στιγμές της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιγ.

Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια νίκη στη Γαλλία. Με γκολ του Έσε στο 42' οι Πειραιώτες νίκησαν 1-0 τη Μαρσέιγ, έκαναν το 2 στα 2 κι αύξησαν τις πιθανότητές τους για πρόκριση.

Εξαιρετικό ματς για τον Ολυμπιακό, εκτός από τον Αργεντινό σκόρερ, έκαναν και οι Ορτέγκα, Ρέτσος.

Τα highlights του ερυθρόλευκου θριάμβου