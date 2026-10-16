Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1: Τα highlights του αγώνα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Το γκολ του Έσε και οι καλύτερες στιγμές της μεγάλης νίκης του Ολυμπιακού επί της Μαρσέιγ.
Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια νίκη στη Γαλλία. Με γκολ του Έσε στο 42' οι Πειραιώτες νίκησαν 1-0 τη Μαρσέιγ, έκαναν το 2 στα 2 κι αύξησαν τις πιθανότητές τους για πρόκριση.
Εξαιρετικό ματς για τον Ολυμπιακό, εκτός από τον Αργεντινό σκόρερ, έκαναν και οι Ορτέγκα, Ρέτσος.
Τα highlights του ερυθρόλευκου θριάμβου
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.