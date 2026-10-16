Europa League: Η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική
Δύο παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον είχαμε σήμερα στην League Phase του Europa League με τον Ολυμπιακό να περνάει από την Μασσαλία επικρατώντας με 1-0 της Μαρσέιγ και να κάνει το δύο στα δύο στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ο ΟΦΗ από την πλευρά του προηγήθηκε επίσης στη Γαλλία της Ρεν, αλλά έχασε με 2-1 και έπεσε στην 18η θέση.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Ζάλτσμπουργκ - Μίλαν 0-4
Τορένσε - Σάντερλαντ 1-2
Τσέλιε - Ομόνοια 0-3
Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1
Σπάρτα Πράγας - Λίλεστρομ 1-1
Λιόν - Κρίσταλ Πάλας 3-2
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Σοσιεδάδ 1-1
Λεχ Πόζναν - Λεβεκούζεν 0-4
Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1
Ρεν - ΟΦΗ 2-1
Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 2-1
Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Άντερλεχτ 1-0
Ναϊμέγκεν - Λέφσκι Σόφιας 1-1
Θέλτα - Γιουβέντους 1-2
Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας 2-3
Γιαγκελόνια - Αραράτ Αρμένια 3-1
Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατ 3-0
Μπενφίκα - Σέλτικ 4-1
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