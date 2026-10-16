Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Μασσαλία επικρατώντας με 1-0 της Μαρσέιγ και με 6 βαθμούς είναι στην 10η θέση. Έπεσε στην 18η ο ΟΦΗ που προηγήθηκε στην Γαλλία της Ρεν αλλά έχασε με 2-1.

Δύο παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον είχαμε σήμερα στην League Phase του Europa League με τον Ολυμπιακό να περνάει από την Μασσαλία επικρατώντας με 1-0 της Μαρσέιγ και να κάνει το δύο στα δύο στο ξεκίνημα της διοργάνωσης. Ο ΟΦΗ από την πλευρά του προηγήθηκε επίσης στη Γαλλία της Ρεν, αλλά έχασε με 2-1 και έπεσε στην 18η θέση.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Ζάλτσμπουργκ - Μίλαν 0-4

Τορένσε - Σάντερλαντ 1-2

Τσέλιε - Ομόνοια 0-3

Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1

Σπάρτα Πράγας - Λίλεστρομ 1-1

Λιόν - Κρίσταλ Πάλας 3-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Σοσιεδάδ 1-1

Λεχ Πόζναν - Λεβεκούζεν 0-4

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1

Ρεν - ΟΦΗ 2-1

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν 2-1

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Άντερλεχτ 1-0

Ναϊμέγκεν - Λέφσκι Σόφιας 1-1

Θέλτα - Γιουβέντους 1-2

Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας 2-3

Γιαγκελόνια - Αραράτ Αρμένια 3-1

Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατ 3-0

Μπενφίκα - Σέλτικ 4-1