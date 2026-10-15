Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα του αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας
Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια νίκη στο «Βελοντρόμ». Οι ερυθρόλευκοι μετά τη Γιαγκελόνια και το 2-1 στο Φάληρο, λύγισαν στη Μασσαλία με 1-0 και τη Μαρσέιγ, έκαναν το 2 στα 2 και τώρα επιστρέφουν για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League στο σπίτι τους.
Στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν τη Σπάρτα Πράγας. Το ματς με την ομάδα της Τσεχίας θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου και ώρα έναρξης στις 22:00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League
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16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00) — Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 2-1
15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Μαρσέιγ 0-1
22 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Σπάρτα Πράγας (Εντός)
5 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Ρεν (Εκτός)
26 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Μίλαν (Εντός)
10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00) — Τσέλιε (Εκτός)
21 Ιανουαρίου 2027 (19:45) — Χόφενχαϊμ (Εντός)
28 Ιανουαρίου 2027 (22:00) — Τορέενσε (Εκτός)
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