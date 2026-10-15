Επόμενο ματς για τον Ολυμπιακό εντός έδρας με τη Σπάρτα Πράγας.

Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια νίκη στο «Βελοντρόμ». Οι ερυθρόλευκοι μετά τη Γιαγκελόνια και το 2-1 στο Φάληρο, λύγισαν στη Μασσαλία με 1-0 και τη Μαρσέιγ, έκαναν το 2 στα 2 και τώρα επιστρέφουν για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League στο σπίτι τους.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» οι Πειραιώτες θα φιλοξενήσουν τη Σπάρτα Πράγας. Το ματς με την ομάδα της Τσεχίας θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου και ώρα έναρξης στις 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League

16 Σεπτεμβρίου 2026 (22:00) — Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 2-1

15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Μαρσέιγ 0-1

22 Οκτωβρίου 2026 (22:00) — Σπάρτα Πράγας (Εντός)

5 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Ρεν (Εκτός)

26 Νοεμβρίου 2026 (19:45) — Μίλαν (Εντός)

10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00) — Τσέλιε (Εκτός)

21 Ιανουαρίου 2027 (19:45) — Χόφενχαϊμ (Εντός)

28 Ιανουαρίου 2027 (22:00) — Τορέενσε (Εκτός)