Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 6 βαθμούς, ενώ ο ΟΦΗ έμεινε στους 3 μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής και το Gazzetta σας θυμίζει στους πόσους βαθμούς κρίθηκε τις προηγούμενες σεζόν η πρόκριση στα νοκ άουτ του Europa League.

Μια νίκη και μια ήττα ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στη Γαλλία. Ο Ολυμπιακός υπέταξε τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» και έφτασε τους 6 βαθμούς, ενώ την ίδια ώρα ο ΟΦΗ έχασε με ανατροπή στην έδρα της Ρεν, μένοντας στους 3 πόντους.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες της πρώτης 8αδας προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις 9-24 θα αγωνιστούν μεταξύ τους σε διπλά ματς για τα Play Offs.

Tην πρώτη σεζόν του format της League Phase η 8η ομάδα είχε 14 βαθμούς, όπου η Ρέιντζερς πήρε την ισοβαθμία με Μπόντο Γκλιμτ, Άντερλεχτ και Στεάουα, ενώ η 24αδα κρίθηκε στους 10 πόντους, όπου προκρίθηκαν ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρ, όμως με τους ίδιους βαθμούς έμειναν εκτός η Μπράγκα και η Έλφσμποργκ, λόγω ισοβαθμιών.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο η Ρόμα τερμάτισε 8η με 16 βαθμούς, ενώ η 24αδα κρίθηκε... οριακά στους 9 πόντους, καθώς ήταν αρκετοί για την Μπραν, όχι όμως για τη Γιουνγκ Μπόις, η οποία αποκλείστηκε στην ισοβαθμία.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1

22/10: Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας, 19:45

5/11: Ρεν – Ολυμπιακός, 22:00

26/11: Ολυμπιακός – Μίλαν, 19:45

10/12: Τσέλιε – Ολυμπιακός, 19:45

21/1/2027: Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ, 22:00

28/1/2027: Τορένσε – Ολυμπιακός, 22:00

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ