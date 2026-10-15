Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τον αγώνα του ΟΦΗ με τη Ρεν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο ΟΦΗ μετά τις δυο νίκες από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και τον θρίαμβο επί της Χόφενχαϊμ θα φιλοξενηθεί από τη Ρεν στη Γαλλία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την αρχική ενδεκάδα.

Οι Κυπελλούχοι θα παραταχθούν σε διάταξη 3-4-3. O Χριστογεώργος στην εστία, με τους Πούγγουρα, Νικολάου και Κρίζμανιτς στην τριάδα των στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Ντίκμαν και αριστερό ο Αθανασίου. Παρτενέρ του αρχηγού, Ανδρούτσου, στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Μπουχαλάκης. Φούντας, Κόντρο και Νους θα αποτελέσουν την επιθετική τριάδα.

Σε σχέση με τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Κόντης προχώρησε σε δυο αλλαγές, καθώς θα χρησιμοποιηθούν ο Νους και ο Νικολάου αντί του Αϊτόρ και του Κωστούλα.

Η σύνθεση του ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς - Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου - Φούντας, Κόντρο, Νους.

Στη διάθεση του κόουτς των Κρητικών είναι οι: Λίλο, Κατσίκας, Κωστούλας, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Αϊτόρ, Μπόρχα Γκονθάλε, Αποστολάκης, Ρομάνο, Θεοδοσουλάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.