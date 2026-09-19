Ο Μιχάλης Κόντης, ο Χρήστος Κόντης και ο Θανάσης Ανδρούτσος έβγαλαν ηγετικές ομιλίες προς την υπόλοιπη ομάδα πριν τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ.

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στην πρεμιέρα του σε League Phase/ευρωπαϊκό όμιλο, καθώς υπέταξε τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο για την 1η αγωνιστική του Europa League.

Οι Κρητικοί δημοσίευσαν την παρακάμερα από αυτήν την ιστορική βραδιά, στην οποία ξεχωρίζουν οι ηγετικές ομιλίες των Μιχάλη Μπούση, Χρήστου Κόντη και Θανάση Ανδρούτσου.

«Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ, είναι εδώ εξ αιτίας σας. Εσείς βοηθάτε αυτή την ομάδα να είναι αυτή που είναι σήμερα. Ψηλά τα κεφάλια, παίξτε το παιχνίδι σας, και αυτή η ομάδα δεν μπορεί να σας… αγγίξει σήμερα. Είμαι σίγουρος ότι θα είστε νικητές. Το αξίζετε, αξίζετε όλα όσα έχετε κερδίσει ως τώρα. Κανείς δεν σας χάρισε τίποτα. Κανείς δεν πίστευε ότι θα καταφέρετε να είστε εκεί» είπε ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ.

«Πάντα μαζί, σαν ένα, πολεμάμε μαζί, υποφέρουμε μαζί παιδιά, ένα ακόμα παιχνίδι, μία ακόμα βραδιά, ας κάνουμε αυτή τη νύχτα αξέχαστη παιδιά. Χωρίς φόβο, με θάρρος, παίζουμε το παιχνίδι μας. Το στυλ μας», ανέφερε ο κόουτς των Κυπελλούχων.

«Σήμερα κάνουμε πάλι θόρυβο, στην Ευρώπη αυτή τη φορά. Όλοι μαζί, εμπιστευτείτε ο ένας τον άλλον. Εμπιστευτείτε τον συμπαίκτη σας, πάθος, σε κάθε μονομαχία που κερδίζουμε. Δεν μας νοιάζει για τη Γερμανία, τίποτα, σήμερα κερδίζουμε τρεις βαθμούς», τόνισε από την πλευρά του ο αρχηγός των Κρητικών.