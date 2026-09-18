Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το πακέτο του τσάρτερ για τη Γαλλία και το ματς με τη Ρεν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο θρίαμβος επί της Χόφενχαϊμ αποτελεί πλέον χρυσή σελίδα στην ιστορία του ΟΦΗ, όμως η... ποδοσφαιρική ζωή συνεχίζεται και η επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση της ομάδας του Χρήστου Κόντη θα είναι στην έδρα της Ρεν στις 15 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο οι Κρητικοί ανακοίνωσαν το πακέτο του τσάρτερ για το ταξίδι στη Γαλλία.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, σε συνεργασία με τον επίσημο ταξιδιωτικό της συνεργάτη, @aktinatravelgroup, σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις μέλος της ευρωπαϊκής αποστολής, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα σε κάθε εκτός έδρας αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων του Europa League της σεζόν 2026-27!

H αρχή γίνεται με το ταξίδι στo Ρεν της Γαλλίας, με αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής, διαμονή και μεταφορές.

Ζήσε την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία στο Ρεν στο πλευρό των παικτών μας, από την αναχώρηση από το Ηράκλειο, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα.

Το ταξίδι στο Ρεν θα πραγματοποιηθεί στις 14 Οκτωβρίου, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League!

Το charter απογειώνεται από το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» Ηρακλείου το πρωί της 14ης Οκτωβρίου και αναχωρεί για την Κρήτη μετά τη λήξη του αγώνα με την Ρεν.

Στο ταξίδι στο Ρεν περιλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και οι φόροι αεροδρομίου, με τις εξής επιλογές:

• **Δίκλινο δωμάτιο** (αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής με όλες τις μεταφορές με πούλμαν προς/από ξενοδοχείο, στάδιο και αεροδρόμιο): **690 ευρώ**

• **Μονόκλινο δωμάτιο** (αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής με όλες τις μεταφορές με πούλμαν προς/από ξενοδοχείο, στάδιο και αεροδρόμιο): **790 ευρώ**

Το εισιτήριο του αγώνα δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου, αλλά είναι εξασφαλισμένο.

Προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-27, με τη λογική first come, first served.

Δηλώσεις συμμετοχής στο: [email protected]

Τηλ. 210 9002617 -210 9002629 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 17:00)».