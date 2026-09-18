Έχετε σκεφτεί στ' αλήθεια από ποιους αποτελείται το ρόστερ του ΟΦΗ; Έχετε σκεφτεί ποιος το καθοδηγεί; Έχετε σκεφτεί ποιος παίρνει αποφάσεις; Σκεφτείτε το και δείτε πόσο μας έχουν... γλεντήσει. Γράφει ο Παύλος Κουστέρης

Σε μια θεωρητική ανάγνωση στο πού μπορεί να στοχεύει ο ΟΦΗ στο φετινό του ταξίδι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υπήρχε μια άποψη που ήταν και κυρίαρχη έως έναν βαθμό ότι θα ήταν πιο... βολικό να αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στα προκριματικά του Europa League, ώστε να υποβιβαστεί στο λιγότερο λαμπερό, αλλά σαφώς πιο βατό Conference League.

Αποδείχθηκε, βέβαια, ότι αυτή η λογική όσο κι αν φάνταζε «τετράγωνη», περισσότερο «νταβατζιλίκι» στα όνειρα παικτών, προπονητή και διοίκησης του ΟΦΗ ήταν στην πραγματικότητα. Άλλωστε, ποιος γουστάρει την ψυχρή πραγματικότητα, όταν είναι να «πεθάνει» για ένα όνειρο το οποίο δεν ξέρεις αν θα ξαναέχεις την ευκαιρία να το κυνηγήσεις και να το ζήσεις στο 100%.

Με αυτό το ρομαντικό σκεπτικό, ο ΟΦΗ πήρε αμπάριζα τους Βούλγαρους με δύο νίκες και μπήκε στη League Phase του Europa League χωρίς να σκέφτεται πιθανές... εκπτώσεις, πανηγύρισε την ιστορική νίκη επί της Χόφενχαϊμ, που βάσει transfermarkt έχει την 20πλάσια αξία και όλα αυτά ενώ στο ενδιάμεσο πέρασε στα ίσια από την έδρα του Ολυμπιακού. Μπόνους σε όλα αυτά που τονίζουν το εντυπωσιακό του επιτεύγματος, είναι ότι δεν έχει δεχθεί γκολ σε καμία από τις προαναφερθείσες αγωνιστικές δοκιμασίες.

Με το μομέντουμ να βολεύει, ξεφυτρώνουν πλέον οι συζητήσεις και ειδικότερα ανάμεσα σε οπαδούς των «μεγάλων» που είναι διαχρονικές: «Καλά αυτός δεν μας έκανε;», «Αυτός ο... Τζαμαϊκανός/Σέρβος/Βούλγαρος που έχουμε τώρα, καλύτερος είναι από τον τάδε που βγάζει... μάτια στον ΟΦΗ;». Ενδεχομένως, η φράση «από μακριά και αγαπημένοι» να είναι η πιο αντιπροσωπευτική της κατάστασης.

Βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά για το αν ο Αθανασίου, θα είχε την ίδια απόδοση στον Ολυμπιακό των 20 μεταγραφών; Ξέρει κανείς αν ο Χριστογεώργος θα είχε ποτέ του την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό; Ξέρει κανείς αν αυτός ο ίδιος ο ΟΦΗ, αν είχε διαφορετικό supporting cast (διοίκηση, στελέχη κ.ο.κ.), θα είχε τα ίδια αποτελέσματα; Ο καθένας μπορεί να δώσει την απάντηση που αισθάνεται.

Οι «κομμένοι», οι... λίγοι και οι εύκολοι στόχοι

Αποφεύγοντας την παγίδα του... δημοσιογραφικού λαϊκισμού υποστηρίζοντας ότι αυτοί οι παίκτες του ΟΦΗ είναι καλύτεροι από τους αντίστοιχους των όποιων μεγάλων ομάδων (διότι πιθανότατα δεν είναι), ένα είναι το βέβαιο.

Οι «κομμένοι» Αθανασίου, Κωστούλας, Χριστογεώργος, οι Πούγγουρας, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος που μπορεί κάποια στιγμή να κρίθηκαν ως «λίγοι».

Ο Μπουχαλάκης που σαν άλλο «μαύρο πρόβατο» κάποια στιγμή αποτελούσε το εύκολο θύμα στον Ολυμπιακό παρά το γεγονός ότι όλοι οι προπονητές του αυτόν προτιμούσαν

Ο Φούντας που στα 31 του έχει ζήσει μια καριέρα η οποία έχει αρχίσει με σκληρό τρόπο από τα 17 και είναι σαν να έχει ζήσει τρεις ζωές.

Ο Αϊτόρ που από σημείο αναφοράς στον Παναθηναϊκό, έγινε ρεζέρβα λόγω ενός τραυματισμού.

Ακόμα και ο Χρήστος Κόντης που βρήκε το πεδίο εργασιακού περιβάλλοντος που τόσο επιθυμούσε...

εΌλοι αυτοί «γλεντούν» από την πλευρά τους έως έναν βαθμό, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δημοσιογράφους, φιλάθλους, social media, προπονητές, διοικήσεις.

Και το κυριότερο; Αυτή η παρέα ας το χαρεί τώρα που το ζει, γιατί στην εποχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, είναι δεδομένο ότι από τον Ιανουάριο, από το καλοκαίρι, κάποιοι θα τραβήξουν για άλλες πολιτείες, αφού είναι ο... ΟΦΗ και όχι η Ρεάλ Μαδρίτης και θα μείνουν οι αναμνήσεις. Οπότε, ας καθίσουμε κι εμείς αναπαυτικά βλέποντας να αυξάνονται οι σελίδες αυτού του φωτογραφικού άλμπουμ του μυαλού τους.