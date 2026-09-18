Ανδρούτσος στο Gazzetta: «Υπερηφάνεια και τιμή που είμαι αρχηγός του ΟΦΗ, πάντα στόχος η Εθνική»

Ο Θανάσης Ανδρούτσος μίλησε στο Gazzetta μετά την ιστορική νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ κι έκανε αναφορά στην Εθνική.

Ακόμα μια ιστορική βραδιά για τον ΟΦΗ στην εποχή του Χρήστου Κόντη. Οι Κρητικοί στο παρθενικό τους παιχνίδι σε League Phase/ευρωπαϊκό όμιλο επικράτησαν της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο και μπήκαν με το «δεξί» στο Europa League.

Σε ακόμα μια μεγάλη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας του Ομίλου ο Θανάσης Ανδρούτσος ήταν ο αρχηγός κι εκ των πρωταγωνιστών Ασπρόμαυρων, κάνοντας ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση.

Ο διεθνής χαφ μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη επί των Γερμανών και στάθηκε στο πώς η ομάδα του έφτασε σε αυτόν τον θρίαμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην Εθνική ενόψει των ερχόμενων κλήσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Ιστορική στιγμή, η ψυχή έκανε τη διαφορά»

Είσαι ο αρχηγός του ΟΦΗ, τη βραδιά που κάνει την πρώτη του νίκη σε League Phase ευρωπαϊκού ομίλου. Πώς νιώθεις για αυτή την ξεχωριστή στιγμή;

«Εντάξει, είναι μια ιστορική στιγμή, μια ιστορική νίκη για την ομάδα, για όλο το κλαμπ. Νιώθω υπερηφάνεια και τιμή που είμαι αρχηγός αυτής της ομάδας και κάναμε αυτή τη μεγάλη νίκη στην Ευρώπη».

Τι έκανε τη διαφορά σε αυτό το ματς, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν πέμπτη στην Bundesliga πέρυσι;

«Η διαφορά, νομίζω, σε αυτά τα παιχνίδια είναι η ψυχή, το πάθος, το πόσο συγκεντρωμένος είσαι, πόσο διαβασμένος είσαι και πόσο ακολουθάς το πλάνο του προπονητή. Οπότε νομίζω ότι ήμασταν σε όλα αυτά που προανέφερα στο 100%».

«Μακάρι να είμαι στις κλήσεις και να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ την Εθνική»

Πως σας κράτησε συγκεντρωμένους ο Χρήστος Κόντης μετά το μεγάλο διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενόψει αυτού του μεγάλου παιχνιδιού;

«Εμείς βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, όταν κερδίζουμε, βλέπουμε κατευθείαν το επόμενο. Σίγουρα θα χαρούμε τη μέρα της νίκης, αλλά κοιτάμε πάντα το επόμενο παιχνίδι και τώρα θα κοιτάξουμε τον Αστέρα. Το μυαλό μας είναι στον Αστέρα».

Είσαι ο αρχηγός και εκ των πρωταγωνιστών των Κυπελλούχων και μιας ομάδας που κάνει «θαύματα» σε Ελλάδα και Ευρώπη. Περιμένεις να είσαι στις επόμενες κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς;

«Είναι πάντα ένας στόχος και μεγάλη τιμή να βρίσκεσαι στην Εθνική. Σίγουρα περιμένω. Μακάρι να είμαι και να μπορώ να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ και την Εθνική ομάδα».