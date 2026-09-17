ΟΦΗ: Τα εγγυημένα έσοδα του από το Europa League κι αυτά που διεκδικεί
Ο ΟΦΗ πανηγύρισε ακόμα μια σπουδαία νίκη στην εποχή του Χρήστου Κόντη, καθώς υπέταξε τη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Με αυτό το αποτέλεσμα τα έσοδα των Κρητικών από την UEFA «αγγίζουν» τα 6,4 εκατομμύρια ευρώ!
Μόνο από την πρόκριση στη main phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA οι Κρητικοί θα εισπράξουν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Αρχικά είναι το μπόνους συμμετοχής των 4.310.000 ευρώ, που θα εισπράξουν και οι 36 ομάδες της διοργάνωσηςκαι Και στη συνέχεια τα χρήματα από το value pillar, το οποίο ανέρχεται στα 1.620.000 ευρώ, οπότε το συνολικό ποσό έφτασε στα 5.930.000 ευρώ.
Σε αυτά τα χρήματα προστέθηκαν ακόμα 450.000 ευρώ ως μπόνους από τη μεγάλη νίκη επί των Γερμανών και συνεπώς το ποσό έχει φτάσει στα 6.380.000 ευρώ, κι ακόμα απόμένουν επτά αγωνιστικές στη League Phase, οπότε οι Κυπελλούχοι προσδοκούν να αυξήσουνα υτότ ο ποσό.
O ΟΦΗ μπορεί να υπολογίζει και στα αγωνιστικά μπόνους από την παρουσία του στη διοργάνωση:
- 150.000 ευρώ για κάθε βαθμό (450.000 ευρώ η νίκη, 150.000 η ισοπαλία)
- 75.000 ευρώ για κάθε θέση στην τελική βαθμολογία (ένα μερίδιο για τον 36ο, 75Χ2 για τον 35ο, 75Χ3 για τον 34ο, 75Χ36 για τον πρώτο…)
- 600.000 ευρώ έξτρα για τις ομάδες που θα τερματίσουν από 1-8, 300.000 ευρώ έξτρα για τις ομάδες από 9-16
- 300.000 ευρώ για πρόκριση στην επόμενο νοκ άουτ γύρο (αν δηλαδή τερματίσει μέχρι την 24η θέση της τελικής βαθμολογίας)
- 1,75 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης
- 2,5 εκατ. ευρώ για πρόκριση στους 8
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