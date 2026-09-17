Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ με 2-0.

Ο ΟΦΗ νίκησε στην παρθενική εμφάνιση του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς υπέταξε τη Χόφενχαϊμ με 2-0 για την 1η αγωνιστική του Europa League.

Στο 30ο λεπτό ο Χριστογεώργος έπαιξε έξυπνα με βολέ προς τον Κόντρο, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έκανε υπέροχο γύρισμα προς τον Αϊτόρ, ο οποίος με άψογο πλασέ από κοντά έκανε το 1-0 και πανηγύρισε έξαλλα το πρώτο του γκολ ως κάτοικος Κρήτης.

Oι Κρητικοί «τελείωσαν» το ματς στο 84ο λεπτό χάρη σε δυο αλλαγές του Κόντη. Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Κανελλόπουλος με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Τα highlights του ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ