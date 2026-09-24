Καλαμάτα: Στη Νίκαια και το παιχνίδι με τον ΟΦΗ
Μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό, η Καλαμάτα αναμένεται να αγωνιστεί στη Νεάπολη και για τον αγώνα με τον ΟΦΗ (18/10) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, τον πρώτο που θα δώσει εντός έδρας, μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος από το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.
Η «Μαύρη Θύελλα» συνεχίζει να μην μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα της εξαιτίας των έργων που λαμβάνουν χώρα, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα το γήπεδο της Παραλίας. Αυτό αναμένεται να είναι έτοιμο στα τέλη του Νοεμβρίου έχοντας κυκλώσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 21 του μήνα.
Η Καλαμάτα από την αρχή της σεζόν έχει αγωνιστεί ακόμη στο «Ελ Πάσο» της Καλλιθέας, στο «Θ. Κολοκοτρώνης» του Αστέρα Aktor και το Δημοτικό γήπεδο του Περιστερίου του Ατρομήτου.
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Ο εντός έδρας απολογισμός της μέχρι στιγμής είναι τρεις βαθμοί σε τρεις αγώνες, αφού έχασε από Παναθηναϊκό (0-1) και Άρη (2-3), αλλά κέρδισε με 3-1 τον Βόλο.
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